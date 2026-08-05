U noćnim napadima na Kijev 14 mrtvih! 'Strahujemo da su ljudi zarobljeni pod ruševinama'

Ruske snage napale su ukrajinski glavni grad Kijev balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama, usmrtivši 14 osoba i ozlijedivši njih najmanje 22 u jednom od najsmrtonosnijih napada na području Kijeva ove godine, piše BBC. Tijekom napada, koji je započeo nakon ponoći u srijedu, čelnik kijevske vojne uprave Timur Tkačenko izjavio je da "neprijatelj ponovno masovno napada kijevsku regiju".

After a night from hell comes another morning of death.



14 people were killed in the Kyiv region.

1 person was killed in Kyiv.



51 more were injured.



This is how another day begins in Ukraine. pic.twitter.com/pwHYUS9KLs — UAVoyager🇺🇦 (@CrimeanVoyager) August 5, 2026

Zračna uzbuna bila je na snazi ​​više od sat vremena dok su valovi balističkih projektila pogađali grad i njegovu okolicu. Kijevska vojna uprava izvijestila je da su u napadima oštećene stambene zgrade i skladišta. Tkačenko je naveo da je devet osoba poginulo u okrugu Borispilj, četiri u okrugu Buča, a jedna u okrugu Fastiv. Rusko Ministarstvo obrane priopćilo je da je pogodilo logistička čvorišta i centre za opskrbu u Kijevu i okolnoj regiji.

"Ti su centri služili za skladištenje i isporuku raznog oružja i vojne opreme, kao i za proizvodnju i distribuciju bespilotnih letjelica", navodi se u priopćenju. Također su izvijestili da su pogodili tri teretna broda "koja su prevozila oružje i vojnu opremu" u blizini crnomorske luke Odese.

Russian ballistic missile attack on Kyiv.



At least 20 Iskander-M/S-400 ballistic missiles, 5 Zircon hypersonic cruise missiles, and 2 Kn-23 ballistic missiles were launched from Bryansk, Kursk, Voronezh, and Rostov Oblasts.



Every single missile impacted. Not a single Patriot… pic.twitter.com/vXUKsehk4s — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) August 5, 2026

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izjavio je kako postoji strah da bi ljudi mogli biti zarobljeni pod ruševinama nakon napada na središte grada.

Napad izazvao i požare

Na Telegramu je naveo da su četiri ozlijeđene osobe u teškom stanju.

"Neprijatelj ponovno namjerno gađa civile i civilnu infrastrukturu", priopćila je vojna uprava Kijeva.

Rusija je posljednjih tjedana pojačala napade na Kijev, dok je i Ukrajina intenzivirala napade na rusku civilnu infrastrukturu, uključujući energetska postrojenja. Također je više puta gađala skladišta ruskog diva za e-trgovinu Wildberries. U utorak ujutro, u najnovijim napadima na skladišta tvrtke Wildberries u moskovskoj regiji, poginulo je pet osoba, a deset ih je ozlijeđeno.

Dan ranije, prema navodima ruskih dužnosnika, sedam je osoba poginulo, a 58 ih je ozlijeđeno u napadu dronom na prometnu plažu u južnoj regiji Krasnodar, pred očima turista. U međuvremenu, Ukrajina je izrazila ogorčenost zbog snimke na kojoj se vidi kako dron progoni muškarca u Hersonu, nazvavši to namjernim "lovom" i "safarijem" usmjerenim na civile. Obje su strane zanijekale da namjerno gađaju civile.

Ukrajina je pozvala saveznike da joj osiguraju više projektila presretača za sustav Patriot američke proizvodnje radi obrane od ruskih balističkih napada.