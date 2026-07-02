Hrvatski navijači rade atmosferu za pobjedu! Stigla je ogromna hrvatska zastava, ali i Ivana Knoll

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Slavljničko raspoloženje vlada ulicama Toronta već danima, a vrhunac je bio 1. srpnja kada je u državi proslavljen "Canada Day"

Sudionici će ponovo nositi impresivnu 100-metarsku crveno-bijelu šahovnicu.

"Hrvatska kuća je prerastala okvire običnog navijačkog okupljanja. To je mjesto gdje nastaju nova prijateljstva, gdje se okupljaju različite generacije i gdje se naši navijači ujedinjuju prije zajedničkog odlaska na stadion kako bi bodrili Vatrene. Pozivamo sve da nam se pridružite i još jednom pretvorite Toronto u Cro-ronto," poručili su organizatori iz Kanadsko-hrvatske gospodarske komore.