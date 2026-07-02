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Srpski novinar šokirao izjavom o Hrvatskoj: 'Želim da propadnu'

Srpski novinar šokirao izjavom o Hrvatskoj: 'Želim da propadnu'
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Foto: Kyle Rodden/Zuma Press/Profimedia

Dodao je kako će u nokaut-fazi podržavati Portugal i Sjedinjene Američke Države

2.7.2026.
8:47
Sportski.net
Kyle Rodden/Zuma Press/Profimedia
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Bosna i Hercegovina završila je svoj nastup na Svjetskom prvenstvu porazom od SAD-a, dok Hrvatsku očekuje ogled s Portugalom za plasman u četvrtfinale.

Uoči tih susreta pažnju je privukao srpski novinar Dejan Anđus, koji je u emisiji na televiziji Pink poručio da nikada ne navija za Hrvatsku ili BiH kada na velikim natjecanjima ne igra Srbija.

"Uvijek navijam protiv Hrvatske i Bosne. Poštujem ih, ali kao navijač Srbije želim da izgube", rekao je Anđus.

Dodao je kako će u nokaut-fazi podržavati Portugal i Sjedinjene Američke Države.

"Navijat ću za Portugal i SAD. Iako kao navijač Barcelone ne volim Cristiana Ronalda, volio bih da zabije dva gola Hrvatskoj", zaključio je.

Bosna I HecegovinaHrvatska Nogometna ReprezentacijaSrpski NovinarSvjetsko Prvenstvo 2026.
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