FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IDEMO DALJE /

Barbarez se slomio nakon ispadanja, njegove riječi dirnule su navijače

Barbarez se slomio nakon ispadanja, njegove riječi dirnule su navijače
×
Foto: Kai River Kanzer/Zuma Press/Profimedia

Unatoč ispadanju, reprezentacija BiH može biti ponosna na povijesni uspjeh

2.7.2026.
8:40
Sportski.net
Kai River Kanzer/Zuma Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Bosna i Hercegovina završila je svoj nastup na Svjetskom prvenstvu porazom 2:0 od SAD-a u šesnaestini finala. Amerikanci su slavili golovima Folarina Baloguna i Malika Tillmana, iako su od 63. minute igrali s igračem manje nakon isključenja Baloguna.

Unatoč ispadanju, reprezentacija BiH može biti ponosna na povijesni uspjeh. Momčad Sergeja Barbareza napravila je senzacionalan iskorak, preko dodatnih kvalifikacija izborila je plasman na Mundijal, a potom prošla i skupinu.

 

 

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka Barbarez nije skrivao emocije. U suzama se oprostio od turnira, a potom se navijačima obratio na društvenim mrežama.

"To nisu bile suze tuge, nego ponosa, sreće i zahvalnosti. Naša priča na Svjetskom prvenstvu završava, ali put koji smo započeli prije dvije godine tek se nastavlja", poručio je izbornik, zahvalivši igračima i navijačima na podršci.

Sergej BarbarezBosna I HercegovinaSvjetsko Prvenstvo 2026.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike