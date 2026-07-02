Barbarez se slomio nakon ispadanja, njegove riječi dirnule su navijače

Bosna i Hercegovina završila je svoj nastup na Svjetskom prvenstvu porazom 2:0 od SAD-a u šesnaestini finala. Amerikanci su slavili golovima Folarina Baloguna i Malika Tillmana, iako su od 63. minute igrali s igračem manje nakon isključenja Baloguna.

Unatoč ispadanju, reprezentacija BiH može biti ponosna na povijesni uspjeh. Momčad Sergeja Barbareza napravila je senzacionalan iskorak, preko dodatnih kvalifikacija izborila je plasman na Mundijal, a potom prošla i skupinu.

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka Barbarez nije skrivao emocije. U suzama se oprostio od turnira, a potom se navijačima obratio na društvenim mrežama.

"To nisu bile suze tuge, nego ponosa, sreće i zahvalnosti. Naša priča na Svjetskom prvenstvu završava, ali put koji smo započeli prije dvije godine tek se nastavlja", poručio je izbornik, zahvalivši igračima i navijačima na podršci.