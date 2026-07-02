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HOROR SNIMKA /

Preko pune linije pa što bude! Pogledajte kamion u suludoj akciji kod Karlovca

KAportal je dobio snimku na kojoj se vidi kako vozač kamiona na obilaznici Turnja pretječe kolonu vozila preko pune uzdužne crte, i to usred prometne gužve.

Na snimci je zabilježen iznimno opasan manevar na dionici koja već godinama slovi za jednu od prometno najrizičnijih u Hrvatskoj.

Vozač kamiona na snimci pretječe više vozila preko pune crte, unatoč gustoj koloni koja je na toj dionici česta, osobito tijekom ljetnih mjeseci kada je promet znatno intenzivniji.

Kako piše KAportal, snimku im je dostavio čitatelj, a prema informacijama do kojih su došli, vozač nakon opasnog pretjecanja nije daleko stigao. Ubrzo ga je zaustavila policija.

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2.7.2026.
18:18
danas.hr
KarlovacPretjecanjeKamion
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