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NESREĆA KOD ŠIBENIKA /

Sudarili se auto i vozilo saniteta: Šest osoba prevezeno u bolnicu

Sudarili se auto i vozilo saniteta: Šest osoba prevezeno u bolnicu
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Okolnosti nesreće trebale bi biti poznate nakon završetka očevida

2.7.2026.
16:32
Jaga Komazec
Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Nešto iza 13 sati na magistrali kod Morinjskog mosta, između mjesta Brodarica i Žaborić, dogodila se prometna nesreća u kojoj je ozlijeđeno šest osoba.

Prema informacijama šibenske policije, dojava o sudaru automobila i vozila saniteta zaprimljena je u 13.07 sati.

Sudarili se auto i vozilo saniteta: Šest osoba prevezeno u bolnicu
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

"Šest osoba je prevezeno u Opću bolnicu Šibenik gdje je u tijeku medicinska obrada nakon koje će biti poznata težina ozljeda. Očevid je u tijeku, a promet teče usporeno", rekli su iz policije.

Sudarili se auto i vozilo saniteta: Šest osoba prevezeno u bolnicu
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Sudarili se auto i vozilo saniteta: Šest osoba prevezeno u bolnicu
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Kako prenosi Šibenik.in, okolnosti nesreće trebale bi biti poznate nakon završetka očevida.

šibenikSanitetsko VoziloNesrećaSibenska Policija
komentara
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