Sudarili se auto i vozilo saniteta: Šest osoba prevezeno u bolnicu

NESREĆA U VOJNIĆU /
Jurio u zavoju, izgubio nadzor i udario u dva auta iz suprotnog smjera. Troje ljudi ozlijeđeno
Okolnosti nesreće trebale bi biti poznate nakon završetka očevida
Nešto iza 13 sati na magistrali kod Morinjskog mosta, između mjesta Brodarica i Žaborić, dogodila se prometna nesreća u kojoj je ozlijeđeno šest osoba.
Prema informacijama šibenske policije, dojava o sudaru automobila i vozila saniteta zaprimljena je u 13.07 sati.
"Šest osoba je prevezeno u Opću bolnicu Šibenik gdje je u tijeku medicinska obrada nakon koje će biti poznata težina ozljeda. Očevid je u tijeku, a promet teče usporeno", rekli su iz policije.
Kako prenosi Šibenik.in, okolnosti nesreće trebale bi biti poznate nakon završetka očevida.