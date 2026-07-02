Sudarili se auto i vozilo saniteta: Šest osoba prevezeno u bolnicu

Nešto iza 13 sati na magistrali kod Morinjskog mosta, između mjesta Brodarica i Žaborić, dogodila se prometna nesreća u kojoj je ozlijeđeno šest osoba.

Prema informacijama šibenske policije, dojava o sudaru automobila i vozila saniteta zaprimljena je u 13.07 sati.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

"Šest osoba je prevezeno u Opću bolnicu Šibenik gdje je u tijeku medicinska obrada nakon koje će biti poznata težina ozljeda. Očevid je u tijeku, a promet teče usporeno", rekli su iz policije.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Kako prenosi Šibenik.in, okolnosti nesreće trebale bi biti poznate nakon završetka očevida.