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NESREĆA U VOJNIĆU /

Jurio u zavoju, izgubio nadzor i udario u dva auta iz suprotnog smjera. Troje ljudi ozlijeđeno

Jurio u zavoju, izgubio nadzor i udario u dva auta iz suprotnog smjera. Troje ljudi ozlijeđeno
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL/ilustracija

Tridesetosmogodišnjak je u nesreći teško ozlijeđen, dok su 58-godišnji vozač i 54-godišnja putnica iz drugog automobila lakše ozlijeđeni

2.7.2026.
9:15
Dunja Stanković
Igor Kralj/PIXSELL/ilustracija
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Tri su osobe ozlijeđene u sinoćnjoj prometnoj nesreći u Općini Vojnić nedaleko od Karlovca, kada je vozač izgubio nadzor nad vozilom i udario u dva automobila iz suprotnog smjera. 

Policija je izvijestila da se nesreća dogodila na Državnoj cesti D-6 u naselju Loskunja u 20.50 sati, zbog čega je promet tom dionicom bio prekinut do 23.25 sati. Skrivio ju je 38-godišnjak u automobilu karlovačkih registracija koji nije prilagodio brzinu te je u zavoju izgubio nadzor, prešao u drugu traku i udario u automobil sisačkih registracija koji je u suprotnom smjeru vozio 50-godišnjak. 

Zatim je, dodaju iz karlovačke policije, udario i u drugi automobil iz suprotnom smjer kojim je upravljao 58-godišnjak. 

Tridesetosmogodišnjak je u nesreći teško ozlijeđen, dok su 58-godišnji vozač i 54-godišnja putnica iz drugog automobila lakše ozlijeđeni.  

Nadležnom državnom odvjetništvu bit će proslijeđeno izvješće, a 38-godišnjaku će biti izdan obavezni prekršajni nalog.

Prometna NesrećaVojnićSudarNeprilagođena Brzina
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