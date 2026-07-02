Jurio u zavoju, izgubio nadzor i udario u dva auta iz suprotnog smjera. Troje ljudi ozlijeđeno

Tri su osobe ozlijeđene u sinoćnjoj prometnoj nesreći u Općini Vojnić nedaleko od Karlovca, kada je vozač izgubio nadzor nad vozilom i udario u dva automobila iz suprotnog smjera.

Policija je izvijestila da se nesreća dogodila na Državnoj cesti D-6 u naselju Loskunja u 20.50 sati, zbog čega je promet tom dionicom bio prekinut do 23.25 sati. Skrivio ju je 38-godišnjak u automobilu karlovačkih registracija koji nije prilagodio brzinu te je u zavoju izgubio nadzor, prešao u drugu traku i udario u automobil sisačkih registracija koji je u suprotnom smjeru vozio 50-godišnjak.

Zatim je, dodaju iz karlovačke policije, udario i u drugi automobil iz suprotnom smjer kojim je upravljao 58-godišnjak.

Tridesetosmogodišnjak je u nesreći teško ozlijeđen, dok su 58-godišnji vozač i 54-godišnja putnica iz drugog automobila lakše ozlijeđeni.

Nadležnom državnom odvjetništvu bit će proslijeđeno izvješće, a 38-godišnjaku će biti izdan obavezni prekršajni nalog.