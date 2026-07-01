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TEŠKA NESREĆA /

Sudar automobila kod Krapinskih toplica: Jedna osoba poginula, druga prevezena u bolnicu

Sudar automobila kod Krapinskih toplica: Jedna osoba poginula, druga prevezena u bolnicu
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL/ilustracija

Na mjesto teške nesreće upućene su sve hitne službe

1.7.2026.
18:02
Hina
Josip Regovic/PIXSELL/ilustracija
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Jedna osoba (43) poginula je u prometnoj nesreći koja se u srijedu poslijepodne dogodila u Klokovcu, naselju na području Općine Krapinske Toplice, a druga je s ozljedama prevezena u Opću bolnicu Zabok i bolnicu hrvatskih veterana, potvrdili u iz Policijske uprave krapinsko-zagorske.

Prometna nesreća dogodila se oko 16.10 sati kad su se sudarila dva osobna automobila na državnoj cesti 507. Na mjesto teške nesreće upućene su sve hitne službe.

Promet je na toj cesti zatvoren te se odvija obilazno.

U tijeku je očevid, nakon kojeg će biti poznato više informacija.

Prometna NesrećaKrapinske TopliceSudarOsoba Poginula
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