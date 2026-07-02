Božinović o slanju ATJ Lučko u Francusku: 'Odakle vam to? Stalo nam je da budemo vidljivi'

Šestero osumnjičenih preprodavača droge, među kojima su državljani Velike Britanije i Italije, uhićeno je u srijedu na Pagu, potvrdio je u četvrtak ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

"Razbijen je još jedan lanac preprodaje droge, a osumnjičeni su uhićeni u koordiniranoj akciji hrvatske policije. Nastavljamo sustavno i odlučno suzbijati kriminalitet povezan s drogama te štititi sigurnost građana", objavio je na svom x profilu ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Na novinarsko pitanje o eventualnom sudjelovanju pripadnika antiterorističke jedinice Lučko na vojnom mimohodu u Parizu ministar je kazao:

"Ne znam odakle vam to. Činjenica je da imamo spor koji ne bi trebao postojati. Kada govorimo o slanju, odnosno odlasku pripadnika Hrvatske vojske na ceremonijalne i protokolarne događaje, zakon je jasan i očekujem, odnosno nadam se, da će se primijeniti onako kako je zakonodavac i predvidio.

To nije vojna misija niti sudjelovanje u bilo kakvoj koaliciji. Riječ je o obilježavanju nacionalnog praznika Francuske Republike, države članice Europske unije i jedne od njezinih najutjecajnijih članica."

Božinović: Stalo nam je da budemo vidljivi u EU

"Nama je stalo da Hrvatska bude vidljiva u Europskoj uniji i da bude prepoznata kao država koja sve ono što se dogovori na razini EU, štiteći pritom vlastite interese, provodi i u praksi", dodao je ministar.

Božinović je naglasio novac koji smo povukli iz Bruxellesa. "Postoje političari koji govore o novcu. I to je važno. No treba pošteno reći da je Hrvatska od ulaska u Europsku uniju povukla 21,3 milijarde eura, najvećim dijelom tijekom mandata ove Vlade, i uložila ih u brojne projekte.

Prvi proračun Ministarstva unutarnjih poslova nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju iznosio je 85 milijuna eura. U sljedećem višegodišnjem financijskom okviru Europske unije, za tri fonda kojima raspolaže MUP osigurano je 1,3 milijarde eura", kazao je.

"Ako već govorimo o fondovima i o tome koliko je važno biti dio Europske unije, iz perspektive svog ministarstva i Vlade mogu govoriti brojkama koje su neusporedive s onime što bismo imali da Hrvatska nije članica EU-a. Vidite koliko je hrvatska policija danas bolje opremljena i koliko ulaže u sve segmente svog rada", dodaje.

'Nepotrebna problematizacija'

Ministar policije smatra da postoje situacije, osobito protokolarne, koje se politički mogu nepotrebno problematizirati.

"Nacionalni praznik Francuske 14. srpnja obilježava se desetljećima. Hrvatska bi ondje trebala biti kao i sve druge članice Europske unije. Sudjelovat će njihove vojske, bit će predstavljene njihove oružane snage i to nije nikakav vojni angažman niti vojna misija.

Treba iskoristiti svaku priliku kako bismo pokazali da je europska orijentacija Hrvatske čvrsta. Već na primjeru MUP-a vidi se koliko znači biti dio sustava u kojem vas prepoznaju, cijene i podupiru vaš doprinos.

Vjerujem da će i oni koji imaju dvojbe dobro razmisliti kakvu bismo poruku poslali kada bismo odbili sudjelovati na događaju na kojem će biti ne samo sve članice Europske unije nego i druge prijateljske države", kazao je.

Idu li specijalci u Pariz?

Ministar Anušić rekao je da se razmatra mogućnost slanja specijalaca. Njegov kolega Božinović na sve je kazao:

"Hrvatska policija spremna je 24 sata dnevno izvršiti svaku zadaću. Ponavljam, zbog Hrvatske, a ne zbog bilo koga drugoga, volio bih da tamo bude Hrvatska vojska. To je vojska koja je izvojevala pobjedu u Domovinskom ratu i danas uživa veliki ugled među saveznicima u Europskoj uniji. Siguran sam da bi i sami vojnici željeli sudjelovati.

Što se policije tiče, znamo da je ona bila prva organizirana snaga koja je pružila otpor agresoru i izvršavala svoje zadaće u vrijeme kada Hrvatska još nije imala ustrojenu vojsku. Policija je i danas vrlo učinkovita i sposobna izvršiti svaku zadaću."

Na pitanje je li se Anušić možda zaletio s tom izjavom, Božinović odgovara: "Vidjet ćemo. Razmotrit ćemo sve opcije."

Upitan dodatno 'je li u ovom trenutku upućen zahtjev MUP-u?', Božinović odgovara: "U ovom trenutku nije".

Jeste li razgovarali s ministrom Anušićem o tome, novinari su pitali ministra policije.

"Razgovaramo svaki dan. Ponavljam, ako bi takva odluka bila donesena, policija će izvršiti svaku zadaću koja joj bude povjerena.

No bilo bi dobro da u Francusku ode Hrvatska vojska jer ona ondje ne predstavlja ni predsjednika Republike ni Vladu, nego Republiku Hrvatsku među državama s kojima dijelimo zajedničke vrijednosti.

Od oslobođenja Hrvatske to nikada nije bilo sporno. Ne znam zašto to danas postaje pitanje kada se ne radi ni o kakvom vojnom angažmanu niti o vojnoj misiji", kazao je Božinović.