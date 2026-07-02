Tučnjava ispred noćnog kluba: Pijani mladić udarao policajca u glavu, pa mu slomio zub

Društvenim mrežama širi se snimka policijske intervencije ispred noćnog kluba Limit na splitskoj Kopilici. Na njoj se vidi kako više policajaca svladava mlađeg muškarca.

Iz splitske policije rekli su da su dojavu o narušavanju javnog reda i mira u blizini kluba zaprimili u četvrtak u 1.26 sati. Na teren su odmah poslane dvije policijske ophodnje.

Prvi su stigli policajci u civilu, prenosi Slobodna dalmacija. Prema policiji, ondje su zatekli mladića (17) koji je tukao drugog mladića (18), a on je od udaraca izgubio svijest.

Mladić je pokušao pobjeći

Policajci su se predstavili i prekinuli napad, nakon čega je mladić (17), tvrdi policija, pokušao pobjeći. Sustigli su ga i zaustavili, a tada je, prema policijskim navodima, više puta udario jednog policajca u glavu i slomio mu zub.

Ubrzo su stigli i uniformirani policajci, nakon čega su 17-godišnjaka svladali i uhitili.

Ozlijeđeni su napadnuti mladić (18) i policajac te im je pružena liječnička pomoć. Uhićeni 17-godišnjak odbio je liječničku pomoć i alkotestiranje, iako je, prema policiji, bio vidno pijan.

Protiv njega se provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje na nasilničko ponašanje i napad na policajca. Policija će provjeravati i samu snimku intervencije koja se proširila društvenim mrežama.

"Na temelju snimke koja vam je dostupna, u koordinaciji s državnim odvjetništvom provest ćemo kriminalističko istraživanje i provesti postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti policijskih službenika", priopćili su iz PU splitsko-dalmatinske.