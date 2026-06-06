Split je ponovno pod opsadom pijanih turista: 'Deranje, mokrenje, urlikanje, sve je ostalo isto'

I ove turističke sezone Split su dočekale iste scene - mokrenje po povijesnim zidinama, urlanje usred noći i alkohol u potocima. Centar Splita opet je poligon za neobuzdane strane turiste. Dok se grad bori s komunalnim neredom, stanovnici užeg centra se pitaju gdje je granica.

Nakon još jedne neprospavane noći, stanari u centru Splita poručuju kako je situacija ista kao i prethodnih godina.

„Klasika. Deranje, mokrenje, urlikanje. Još doduše nismo svjedočili nekim teškim razbijanjima i tučnjavama, ali tek je šesti misec. Tako da što se gostiju tiče i njihovog načina ponašanja po Splitu, vezano za ove pijane ture – sve je ostalo isto“, kaže stanovnica centra Splita Blanši Čolak.

Lipanj je tek počeo, a povijesna jezgra već je pod pritiskom takozvanog alkoholnog turizma.

„Problem nije nestao, tako da evo iz primjera ovoga jutra u tri i po sata me opet probudila tu galama, vika ljudi koji se vraćaju iz noćnih klubova“, kaže stanovnik centra Splita Mario Jelavić.

Dioklecijanova palača tako, umjesto svjetske kulturne baštine, postaje kulisa za noćna opijanja.

„Ovaj grad je star, ovaj grad je muzej sam za sebe i onda dozvolit nekome da dođe ode da se ovako ponaša, on sutra kad se vrati kući, nije ni svjestan da je bio u Hrvatskoj, da je on bija u Splitu. Oni se ne sićaju nikoga. Njima je bit zabave doć, toliko se demolirat da više ne znaju apsolutno ništa“, kaže Čolak.

Ograničavanje rada noćnih klubova kao rješenje?

S problemom se godinama suočavaju i gradske službe. Uz kazne koje se već izdaju, kao jedno od rješenja spominje se i ograničavanje rada noćnih klubova u centru grada.

„Što se tiče noćnih klubova, Glavina je odbio Šutu i nije mu dao alat da regulira njihovo radno vrijeme i gdje mogu raditi. Zadnja slamka spasa mu je naša odluka koju smo pripremili gdje bi regulirali vrijeme kada oni smiju prodavati alkoholi time im napravili da im je neisplativo u sitnim noćnim satima raditi u centru grada i stvarati nered“, rekao je splitski gradski vijećnik Bojan Ivošević.

U posljednjih desetak dana u Splitu je ispisano više od stotinu kazni za konzumiranje alkohola, mokrenje i povraćanje na javnim površinama.

„Više kažnjavaju. Svaku večer napišu po minimalno deset kazni za ispijanje alkohola i uriniranje. Što se tiče buke, ima i buke jer čim je grupa od deset ljudi odma je automatski prisutna i buka ali to je nadležnost policije. I policija je također stalno u gradu, stalno su tu, ali ne mogu oni svakog sankcionirat. Dakle dokle god imamo te noćne klubove, bit će takvih događaja“, kaže predsjednica Vijeća Gradskog kotara Grad Lara Arapović Bonačić.

I dok se kazne pišu svake noći, stanari poručuju da represija nije dovoljna i da je potrebno sustavno rješenje.

„Stvari će se promijeniti jedino zakonski. Znači te promjene se moraju desiti u Zagrebu na sjednici sabora da se donese zakon koji će takve stvari onemogućiti“, poručuje Jelavić.

Do tada Splitu ostaje još jedno dugo, toplo i, za stanare, besano ljeto.