FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SLUČAJ IZ SIJEČNJA /

Splitska policija traži ovog mladića, jeste li ga vidjeli?

Splitska policija traži ovog mladića, jeste li ga vidjeli?
×
Foto: pu splitsko-dalmatinska

Prevara je počinjena u Splitu u noći sa 17. na 18. siječnja 2026. godine

24.6.2026.
15:41
danas.hr
pu splitsko-dalmatinska
VOYO logo
VOYO logo

Splitska policija objavila je fotografije mlađeg muškarca za kojeg se, kako navode, pretpostavlja da ima informacije o kaznenom djelu računalne prevare.

Iz PU splitsko-dalmatinske uputili su apel građanima za pomoć pri identifikaciji mladića. Prevara je, naime, počinjena u Splitu tijekom noći sa 17. na 18. siječnja 2026. godine.

Splitska policija traži ovog mladića, jeste li ga vidjeli?
Foto: pu splitsko-dalmatinska
Splitska policija traži ovog mladića, jeste li ga vidjeli?
Foto: pu splitsko-dalmatinska

'Ako imate informacije, javite policiji'

U policijskom priopćenju navodi se kako je na fotografijama osoba za koju se vjeruje da raspolaže saznanjima o spomenutom kaznenom djelu.

Splitska policija traži ovog mladića, jeste li ga vidjeli?
Foto: pu splitsko-dalmatinska

Građani koji imaju korisne informacije o muškarcu s fotografija pozivaju se da o tome obavijeste policiju pozivom na broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese [email protected].

PolicijaSplitPrevara
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike