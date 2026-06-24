Splitska policija traži ovog mladića, jeste li ga vidjeli?

Splitska policija objavila je fotografije mlađeg muškarca za kojeg se, kako navode, pretpostavlja da ima informacije o kaznenom djelu računalne prevare.

Iz PU splitsko-dalmatinske uputili su apel građanima za pomoć pri identifikaciji mladića. Prevara je, naime, počinjena u Splitu tijekom noći sa 17. na 18. siječnja 2026. godine.

Foto: pu splitsko-dalmatinska

Foto: pu splitsko-dalmatinska

'Ako imate informacije, javite policiji'

U policijskom priopćenju navodi se kako je na fotografijama osoba za koju se vjeruje da raspolaže saznanjima o spomenutom kaznenom djelu.

Foto: pu splitsko-dalmatinska

Građani koji imaju korisne informacije o muškarcu s fotografija pozivaju se da o tome obavijeste policiju pozivom na broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese [email protected].