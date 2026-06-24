Policija upala u kuću 37-godišnjaka u Vodicama: Uz hrpu gotovine, bilo je tu svega...

Policija je dovršila istragu nad 37-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Tijekom pretrage njegove obiteljske kuće u Vodicama, pronađeno je i oduzeto 12 PVC vrećica s ukupno 264,8 grama marihuane te jedna PVC vrećica s 40 grama hašiša.

Policija je pronašla i digitalnu vagu, uređaj za vakuumiranje te veći novčani iznos.

Po završetku istrage 37-godišnjak je priveden, a nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku podnesena je kaznena prijava.

Policija navodi kako je riječ o osobi prema kojoj su i ranijih godina više puta postupali te je već bila kazneno prijavljivana.