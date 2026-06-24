Policija upala u kuću 37-godišnjaka u Vodicama: Uz hrpu gotovine, bilo je tu svega...
Tijekom pretrage kuće policija je pronašla više od 260 grama marihuane, 40 grama hašiša te opremu za pakiranje droge
Policija je dovršila istragu nad 37-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.
Tijekom pretrage njegove obiteljske kuće u Vodicama, pronađeno je i oduzeto 12 PVC vrećica s ukupno 264,8 grama marihuane te jedna PVC vrećica s 40 grama hašiša.
Policija je pronašla i digitalnu vagu, uređaj za vakuumiranje te veći novčani iznos.
Po završetku istrage 37-godišnjak je priveden, a nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku podnesena je kaznena prijava.
Policija navodi kako je riječ o osobi prema kojoj su i ranijih godina više puta postupali te je već bila kazneno prijavljivana.