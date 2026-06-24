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NIJE MU PRVI PUT /

Policija upala u kuću 37-godišnjaka u Vodicama: Uz hrpu gotovine, bilo je tu svega...

Policija upala u kuću 37-godišnjaka u Vodicama: Uz hrpu gotovine, bilo je tu svega...
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Foto: PU šibensko kninske

Tijekom pretrage kuće policija je pronašla više od 260 grama marihuane, 40 grama hašiša te opremu za pakiranje droge

24.6.2026.
10:01
danas.hr
PU šibensko kninske
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Policija je dovršila istragu nad 37-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Tijekom pretrage njegove obiteljske kuće u Vodicama, pronađeno je i oduzeto 12 PVC vrećica s ukupno 264,8 grama marihuane te jedna PVC vrećica s 40 grama hašiša.

Policija je pronašla i digitalnu vagu, uređaj za vakuumiranje te veći novčani iznos.

Po završetku istrage 37-godišnjak je priveden, a nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku podnesena je kaznena prijava.

Policija navodi kako je riječ o osobi prema kojoj su i ranijih godina više puta postupali te je već bila kazneno prijavljivana.

PolicijaDrogaVodice
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