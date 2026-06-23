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UHIĆEN JE /

Muškarac u Zagrebu iz zračne puške pucao prema djeci: Jednog pogodio u nogu

Muškarac u Zagrebu iz zračne puške pucao prema djeci: Jednog pogodio u nogu
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Foto: Net.hr

Osumnjičenik je uhićen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje

23.6.2026.
10:31
Erik Sečić
Net.hr
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Zagrebačka policija uhitila je muškarca (65) koji je u ponedjeljak u Sesvetama u Bihaćkoj ulici iz zračne puške ispalio nekoliko streljiva prema trojici djece i jednog pogodio u nogu.

Policija ističe da se 65-godišnjak prvo verbalno sukobio s njima, o onda je oko 19.15 iz svog dvorišta ispalio nekoliko streljiva, tzv. diabola, prema djeci koja su bila na ulici. 

Uhićen i priveden 

Djetetu kojeg je pogodio u nogu pomoć je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen. Druga djeca nisu zadobila ozljede.

Osumnjičenik je uhićen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje. 

ZagrebPolicijaZračna PuškaDjeca
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