Muškarac u Zagrebu iz zračne puške pucao prema djeci: Jednog pogodio u nogu

Zagrebačka policija uhitila je muškarca (65) koji je u ponedjeljak u Sesvetama u Bihaćkoj ulici iz zračne puške ispalio nekoliko streljiva prema trojici djece i jednog pogodio u nogu.

Policija ističe da se 65-godišnjak prvo verbalno sukobio s njima, o onda je oko 19.15 iz svog dvorišta ispalio nekoliko streljiva, tzv. diabola, prema djeci koja su bila na ulici.

Uhićen i priveden

Djetetu kojeg je pogodio u nogu pomoć je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen. Druga djeca nisu zadobila ozljede.

Osumnjičenik je uhićen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.