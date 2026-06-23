Muškarac u Zagrebu iz zračne puške pucao prema djeci: Jednog pogodio u nogu
Osumnjičenik je uhićen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje
Zagrebačka policija uhitila je muškarca (65) koji je u ponedjeljak u Sesvetama u Bihaćkoj ulici iz zračne puške ispalio nekoliko streljiva prema trojici djece i jednog pogodio u nogu.
Policija ističe da se 65-godišnjak prvo verbalno sukobio s njima, o onda je oko 19.15 iz svog dvorišta ispalio nekoliko streljiva, tzv. diabola, prema djeci koja su bila na ulici.
Uhićen i priveden
Djetetu kojeg je pogodio u nogu pomoć je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen. Druga djeca nisu zadobila ozljede.
Osumnjičenik je uhićen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.