Pokušaj ubojstva u Sl. Brodu: Usred noći pretukli dva muškarca, jednog ozlijedili oštrim predmetom

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 20-godišnjakom i trojicom 21-godišnjaka koje sumnjiči za tešku tjelesnu ozljedu, sudjelovanje u tučnjavi i ubojstvo u pokušaju nakon brutalnog napada u Slavonskom Brodu u kojem su teško ozlijeđena dvojica muškaraca.

Kako je priopćila Policijska uprava brodsko-posavska, napad se dogodio 20. lipnja oko tri sata ujutro, kada su nepoznate osobe ozlijedile muškarce u dobi od 41 i 33 godine.

Policija je ubrzo identificirala osumnjičene. Istoga dana na području Brodsko-posavske županije uhićeni su 21-godišnjak i 20-godišnjak, dok su preostala dvojica 21-godišnjaka dan kasnije pronađena i uhićena na području Osječko-baranjske županije.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da su osumnjičeni fizički napali 41-godišnjaka i pritom ga više puta udarali, dok je 33-godišnjaka jedan od 21-godišnjaka ozlijedio oštrim predmetom.

Obojica ozlijeđenih prevezena su u bolnicu u Slavonskom Brodu, gdje su im utvrđene teške tjelesne ozljede.

Po nalogu Županijskog suda policija je pretražila domove i druge prostore koje koriste osumnjičeni te pronašla predmete koji se dovode u vezu s počinjenjem kaznenih djela.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 20-godišnjak i trojica 21-godišnjaka, uz kaznene prijave podnesene Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu, predani su pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske.