Nakon krvave tučnjave 51-godišnjak umro u bolnici, jedan muškarac uhićen

Zadarska policija izvijestila je kako je sinoć zaprimljena dojava da je u Zadru na gradskom predjelu Bokanjac došlo do tučnjave u kojoj su sudjelovale dvije muške osobe.

"Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca", rekli su iz policije.

Dodaju da je liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena na mjestu događaja gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen te je vozilom HMP prevezen u Opću bolnicu Zadar gdje je tijekom noći preminuo.

"Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje koje se provodi u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom u Zadru", rekli su iz policije.