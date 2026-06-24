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ŠOK U SLOVENIJI /

Nezapamćena tragedija tijekom svete mise: Svećenika ubola osa, preminuo je!

Nezapamćena tragedija tijekom svete mise: Svećenika ubola osa, preminuo je!
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Foto: Screenshot Facebook Župnija Sv. Jožefa Delavca Rače

'Poput groma iz vedra neba pogodila nas je vijest da je naš župnik Robi preminuo zbog reakcije na ubod ose', poručili su iz župe

24.6.2026.
9:12
danas.hr
Screenshot Facebook Župnija Sv. Jožefa Delavca Rače
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Slovenski svećenik Robert Emeršič preminuo je nakon što ga je tijekom služenja svete mise u Planici ubola osa. Vijest o njegovoj smrti potvrdila je župa sv. Jožefa Delavca Rače, navodeći da je kobna bila reakcija organizma na ubod.

"Poput groma iz vedra neba pogodila nas je vijest da je naš župnik Robi preminuo zbog reakcije na ubod ose tijekom svete mise na Planici", poručili su iz župe u objavi na Facebooku.

Dodali su kako su se nakon njegove iznenadne smrti suočili s organizacijom oproštaja, sprovoda, molitvi i svetih misa u župama koje je vodio.

'To je bila Robijeva želja'

Župna zajednica zahvalila je svima koji su molili za preminulog svećenika te sudjelovali u organizaciji njegova posljednjeg ispraćaja.

Misu u Račama predvodio je biskup Janez Kozinc, dok je misu zadušnicu i sprovodne obrede u Hočama vodio nadbiskup Alojz Cvikl.

Iz župe su istaknuli kako će život u njihovim zajednicama ići dalje, iako će odlazak omiljenog župnika ostaviti veliku prazninu.

"Na svima nama je da ostanemo povezani i nastavimo graditi naše župe, jer je to bila Robijeva želja. Dragi župniče Robi, počivaj u miru", poručili su na kraju objave.

SvećenikUbod OseSlovenija
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