Upoznajte fra Mislava! On nakon propovijedi igra videoigre: 'Možda Bog kroz mene progovori'

Umjesto klasične propovijedi – kamera, mikrofon i videoigre. Mladi dominikanac Mislav Peček posljednjih godinu dana svoj je svećenički poziv odlučio preseliti i izvan crkve, na internetske platforme na kojima kroz videoigre govori o vjeri.

"Ideja je bila – postoje znanstvena fantastika i fantasy, svjetovi koje volim i s kojima sam dobro upoznat. Idem igrati igru znajući da ima dosta ljudi koji igraju, a nisu vjernici, i da bi bilo zanimljivo da katolički svećenik jednostavno bude prisutan tamo i pruži svoj jedinstveni pogled na te stvari.

A onda, u najmanju ruku, naravno, Bog možda kroz mene progovori i na neki način pomogne ljudima", kaže fra Mislav Peček.

Vjera kroz videoigre

Videoigre koje najčešće obrađuje na prvi pogled nemaju veze s kršćanstvom. No upravo ih koristi kao način da jednostavno objasni glavne poruke katoličke vjere.

"Volim izazovne teme, iskreno. Volim teme koje će neki ljudi izbjegavati – križarske ratove, inkviziciju, probleme u Crkvi, tamnije i mračnije stvari. Mislim da trebamo međusobno razgovarati o takvim stvarima.

Ako su kontroverzne, znači da zahtijevaju pažnju i da najčešće nisu dovoljno dobro istražene. Najčešće postoje predrasude o takvim temama i dobro je razgovarati, biti otvoren i otvoren u traženju istine", kaže fra Mislav.

Reakcije publike

Među prvim je svećenicima koji su vjeru odlučili širiti na ovaj način pa su reakcije na početku bile vrlo različite. Danas su uglavnom pozitivne:

"Bog vas blagoslovio, oče! Ne mogu vjerovati da sam pronašao ovaj kanal, to je blagoslov!

"Moram reći, nisam religiozan i identificiram se kao ateist, ali ne mogu ne poštovati religioznu osobu otvorenog uma koja samo želi činiti dobra djela, umjesto da nameće restriktivne dogme drugima. Stvarno dobar sadržaj, prijatelju. Samo tako nastavi!"

"Apsolutno ludi nalaz na mom feedu, odmah sam se pretplatio."

"Najiskrenija religiozna osoba koju sam ikad vidio. Dovraga, najiskrenija osoba koju sam vidio."

"Ne smatram se religioznim čovjekom, više duhovnim, ali volim učiti iz svake životne filozofije. Vaši stavovi i uvidi bili su mi vrlo korisni u učenju. Hvala vam", samo su neki od komentara korisnika.

Više od pregleda

Nakon pokretanja kanala dogodilo se mnogo lijepih stvari, a jedna mu je posebno ostala u sjećanju.

"Ima jedan dečko koji je bio na putu obraćenja. Kroz video koji je gledao na kraju je odlučio napraviti taj korak i krstio se prošlog Uskrsa. Dečko je iz Amerike, primio je krizmu i čak razmišlja o svećeničkom pozivu", kaže fra Mislav.

Ipak, kaže kako mu broj pregleda i popularnost nisu najvažniji. Cilj mu je preko interneta podijeliti ono što najviše voli i Onoga koga najviše voli.

"Ne želim da ovo bude put moje samopromocije, da ja budem velik i popularan u očima svijeta, nego da to bude Božje djelo i da činim ono što Bog želi da činim", kaže fra Mislav.

Novi je to način evangelizacije koji pomiče granice. No na kraju, nije važan medij, nego poruka koja se njime prenosi.