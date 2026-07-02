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NESVAKIDAŠNJA SNIMKA /

Rusi zauzeli vrh najpoznatijeg nebodera u New Yorku pa razvili zastavu: Uhićeni su

Svijet obilazi nesvakidašnja snimka para koji se zaručio na jednoj od najviših zgrada na svijetu Empire State Buildingu, ali i razvio aktivističku poruku.

Par, koji je poznat po penjanju na nebodere bez ikakve sigurnosne opreme, popeo se na visinu od 443 metra i uhvatio se za antenu slavne zgrade na Manhattanu. Riječ je o ruskim influenserima Angeli Nikolau i Ivanu Beerkusu.

Nakon što su razvili transparent s porukom mira i zaručili se oboje su uhićeni. Na vrhu su proveli otprilike pola sata. Na transparentu je bio natpis: "Kada snaga ljubavi pobijedi ljubav prema moći, svijet će spoznati mir."

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2.7.2026.
17:09
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