Iz HZZO-a objasnili zašto je nastao kaos zbog novih liječničkih iskaznica

Od srijede velika promjena u zdravstvu. Liječnici imaju novi sustav prijave u informacijski sustav s iskaznicama. A ako ih nemaju, ne mogu pristupiti Centralnom zdravstvenom informacijskom sustavu.

Čak 16 tisuća zdravstvenih radnika ih nije preuzelo na vrijeme pa u nekim ordinacijama od jutra traju problemi jer bez iskaznica liječnici nemaju pristup glavnom zdravstvenom sustavu i svim podacima o pacijentu, kao ni brzom i jednostavnom izdavanju recepata i uputnica.

Liječnik obiteljske medicine Juraj Jug objašnjava: "Zapravo, nama ta kartica služi za prijavu u taj sustavu. Mi ne možemo poslati ni jednu uputnicu, ni jedan recept, ništa ako nismo prijavljeni u taj sustav. Ranije smo se prijavljivali sa plavom iskaznicom od HZZO-a, a danas je to, evo, bijela iskaznica. Prijava je malo drukčija, ali nama se ne vidi nikakva razlika kroz rad."

Neki su se našli u problemima

Razlika je, među ostalim u sigurnosti i boljoj digitalizaciji, ali predati zahtjev i pokupiti iskaznicu trebalo je tradicionalno - u urednima HZZO-a, što je nekima stvorilo probleme. To su mogli učiniti od početka godine.

"Nije isto za mene koji u papučama mogu iz centra Rijeke do HZZO-a i onima koji su na Rabu pa moraju u Rijeku", kaže Leonardo Bressan, član Izvršnog odbora KOHOM-a.

Iako se podaci stalno mijenjaju, prema Ministarstvu zdravstva, bez iskaznice je više od 13.200 svih zdravstvenih djelatnika, ne nužno liječnika. Podignuto ih je 62.700.

"Oni koji su to iz objektivnih ili malo manje objektivnih razloga, ja ih pozivam da dođu u područne urede HZZO-a, gdje će uz predaju zahtjeva za izdavanje dobiti privremeni certifikat za spajanje na CEZIH", poziva ravnatelj HZZO-a, Zvonimir-Ante Korda.

Nije moglo drugačije?

U protivnom, liječnici bez certifikata i pametne iskaznice neće moći obavljati posao.

"Oni zapravo neće moći obavljati posao, slati u CEZIH ništa. Ono što jedino mogu je isprintati papirnato i onda na starinski način pacijenti trebaju doći po uputnicu ili recept i nositi ih u bolnicu ili ljekarnu", pojašnjava liječnik Jug.

U KOHOM-u smatraju da je proces trebao biti jednostavniji, ali u HZZO-u kažu, nije moglo drugačije.

"Gledajte, radi se o sustavu visokog stupnja sigurnost vrlo sličnom izdavanju osobne iskaznice te se naši zdravstveni djelatnici moraju osobno prijaviti", objašnjava ravnatelj HZZO-a, Korda.

Pametne iskaznice vrijede tri godine, a onda liječnike čeka isto.