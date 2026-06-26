Liječnici upozoravaju: Ovo je najveća opasnost kod kupanja na velikim vrućinama

Kako toplinski val ne popušta, mnogi spas od visokih temperatura traže u jezerima, na rijekama i moru. No, nagli ulazak u hladnu vodu, iako se čini kao savršeno osvježenje, krije smrtonosnu opasnost koja nije povezana sa sposobnostima plivanja i od koje nisu sigurni ni mladi ni najsnažniji pojedinci. Niz nedavnih tragedija diljem Europe potaknuo je stručnjake da još jednom upute dramatičan apel i objasne znanstvenu pozadinu takozvanog hladnog šoka.

Tragične posljedice toplinskog vala

Dok se traži bijeg od ekstremnih vrućina, stižu zabrinjavajuće vijesti. Samo tijekom prošlog toplinskog vala u Ujedinjenom Kraljevstvu zabilježeno je sedamnaest smrtnih slučajeva u incidentima na otvorenim vodama, a većina žrtava bili su tinejdžeri.

Sličan crni niz dogodio se i u drugim dijelovima Europe. U Francuskoj je, primjerice, u samo desetak dana zabilježeno četrdeset smrtnih slučajeva utapanjem, većinom među mladima koji su osvježenje tražili na neuređenim kupalištima. Ovi tragični događaji nisu slučajnost, već izravna posljedica nepoznavanja opasnosti koju hladna voda predstavlja za pregrijano tijelo.

#UKHeatwave #WaterSafety #PublicHealth ♬ original sound - drerica_ @drerica_ Unfortunately between filming this in the morning and posting it now, the number has risen to 11 😳 😢 these deaths may have been preventable if there was more water safety/water knowledge! The reason jumping in water is a problem, especially at this time of year, is that because it’s only around 12 degrees your body can go into a shock like state and resultantly increase your risk of drowning and death… This isn’t about being a weak swimmer, cold water shock can incapacitate even strong, fit adults within seconds. If you are going in open water get in slowly, don’t go alone, and always tell someone where you are. The RNLI have brilliant guidance if you want to read more ☺️ #ColdWaterShock

"Ove smrti mogle su biti spriječene da je postojala veća svijest o sigurnosti na vodi i znanje o njezinim opasnostima", upozorila je liječnica. "Ovdje se ne radi o tome jeste li slab plivač; hladni šok može onesposobiti čak i snažne i zdrave odrasle osobe u samo nekoliko sekundi."

Što je točno hladni šok?

Većina ljudi, nažalost, ne razumije rizike kupanja u prirodnim vodama tijekom ljetnih mjeseci. Iako je vanjska temperatura zraka izrazito visoka, temperatura mora, jezera ili rijeka često je znatno niža.

"Prirodne vodene površine poput jezera i mora u ovo doba godine imaju znatno nižu temperaturu", nastavila je liječnica. "Rizik od doživljavanja hladnog šoka zbog toga je prilično visok."

Kada se pregrijano tijelo iznenada uroni u tako hladnu vodu, organizam doživljava šok. Krvne žile se naglo sužavaju, što dovodi do povišenja krvnog tlaka i može biti izuzetno opasno, pogotovo za osobe s postojećim srčanim problemima. No, u opasnosti su i potpuno zdravi pojedinci.

Tijelo u stanju šoka za samo nekoliko sekundi

Prva reakcija tijela je nekontrolirano i ubrzano disanje, odnosno hiperventilacija, te drastično povećanje broja otkucaja srca. U tom stanju osoba gubi kontrolu nad disanjem i može nehotice udahnuti vodu, što izravno povećava rizik od utapanja. Uz to, nagli skok krvnog tlaka i opterećenje srca mogu dovesti do srčanog zastoja.

"Ovo se događa i mladim ljudima i dobrim plivačima", upozorila je liječnica. Tragična je istina da mnoge žrtve nisu loši plivači, već ih je tijelo izdalo u prvim trenucima nakon ulaska u vodu, prije nego što su uopće imali priliku zaplivati.

Kako se zaštititi i sigurno rashladiti

Stručnjaci naglašavaju da postoji nekoliko ključnih pravila koja mogu spasiti život. Prvi i najvažniji savjet je izbjegavanje naglog ulaska u vodu. Umjesto skakanja, u vodu ulazite postupno kako biste tijelu dali vremena da se prilagodi na promjenu temperature.

Liječnica dodaje još jedan važan savjet: "Ako idete plivati, molim vas, nemojte ići sami ili barem osigurajte da netko zna gdje se nalazite."

Samantha Hughes iz Kraljevske nacionalne spasilačke službe (RNLI) podržava ove preporuke i nudi konkretnu tehniku za slučaj da se nađete u nevolji. "Ako se nađete u problemima u vodi, sjetite se savjeta 'Plutajte da biste preživjeli': nagnite glavu unatrag tako da su vam uši uronjene, opustite se i kontrolirajte disanje. Možda ćete morati lagano koristiti ruke da ostanete na površini, i u redu je ako vam noge potonu - svatko pluta drugačije."

Prvi učinci hladnog šoka obično prođu za manje od minute. Zato je ključno ne paničariti i ne pokušavati odmah plivati. Prvo se usredotočite na disanje i ostanite na površini. Jednom kada se tijelo smiri, možete pozvati pomoć ili pokušati doplivati do obale.

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