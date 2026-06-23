Intima tijekom toplinskog vala: Liječnici upozoravaju na poze treba izbjegavati

Toplinski valovi donose temperature koje svakodnevne aktivnosti čine gotovo nepodnošljivima, a spavaća soba nije iznimka. Pokušaj vođenja ljubavi po velikoj vrućini može se usporediti s kardio treningom u stakleniku - tehnički je izvedivo, ali nakon nekoliko minuta mogli biste se boriti za dah.

Dok se mnogi pokušavaju rashladiti na bilo koji način, intima tijekom toplinskog vala može postati izazov. No, to ne znači da se morate odreći seksualnog života. Stručnjaci savjetuju kako prilagoditi intimne trenutke visokim temperaturama, koje poze izbjegavati te na koje zdravstvene rizike treba pripaziti.

Fizički napor koji može biti opasan

Nakon dugog i napornog dana u uredu, opuštanje s partnerom možda se ne čini kao dobra ideja, osobito kada termometar pokazuje više od 30 Celzijevih stupnjeva. Liječnici upozoravaju da je intimni odnos oblik fizičkog napora i da tijekom ekstremnih vrućina nosi određene rizike.

"Seks je fizička aktivnost, pa tijekom toplinskih valova postoji veći rizik od dehidracije, vrtoglavice, pregrijavanja ili osjećaja slabosti, posebno u slabo prozračenim prostorijama", objašnjava dr. Susanna Unsworth, stručnjakinja za žensko zdravlje. "Ovo može biti izraženije kod osoba s kardiovaskularnim bolestima, respiratornim problemima, tijekom trudnoće ili kod žena u menopauzi koje se već bore s valunzima i poteškoćama u regulaciji tjelesne temperature."

Slično upozorenje stiže i od kardiokirurga koji naglašavaju da svaka fizička aktivnost na temperaturama iznad 35 stupnjeva, uključujući i seksualnu, može dodatno opteretiti organizam. Tijelo se pojačano znoji, srce ubrzano radi, a pri većem naporu može doći do gubitka daha, pa čak i do infarkta kod rizičnih skupina. Stoga, ako osjetite vrtoglavicu, mučninu ili slabost, dr. Unsworth savjetuje da odmah prekinete.

Poze koje pogoršavaju situaciju

Iako ne postoji jedinstvena "najsigurnija" poza za seks tijekom vrućina, stručnjaci se slažu da udobnost i izbjegavanje pregrijavanja postaju važniji nego inače. Neke popularne poze mogu znatno pogoršati osjećaj vrućine.

Misionarski položaj, jedna od najčešćih poza, uključuje velik kontakt tijelima, što doslovno zarobljava toplinu između partnera. Osjećaj se može usporediti s boravkom u pečnici, što nije nimalo ugodno. Slično vrijedi i za pozu 69, gdje su lica i gornji dijelovi tijela izravno prislonjeni jedno uz drugo, što također sprječava protok zraka i zadržava toplinu.

Također, položaji koji zahtijevaju da jedan partner drži vlastitu težinu ili da ga drugi partner podupire, traže visok fizički napor. To dovodi do ubrzanog rada srca i pojačanog znojenja, što dodatno iscrpljuje tijelo na visokim temperaturama.

Što onda odabrati?

Ključ je u odabiru poza koje smanjuju fizički napor i omogućuju bolji protok zraka. Ginekologinja dr. Unsworth ističe da su položaji koji zahtijevaju manje fizičkog napora ugodniji tijekom ekstremnih vrućina. Seksolozi predlažu kreativnost i prilagodbu. Poze poput "pseće poze" ili različitih stojećih varijacija, idealno pod tušem, smanjuju kontakt kožom i pružaju osvježenje.

Neki stručnjaci kao alternativu predlažu i seksualne odnose u vodi, bilo u bazenu ili kadi, što može biti osvježavajuće i manje naporno. Također, korištenje klima uređaja ili ventilatora u prostoriji može značajno pomoći. Za one pustolovnijeg duha, kockice leda mogu poslužiti kao zabavan rekvizit za rashlađivanje i dodavanje nove dimenzije intimnom iskustvu.

Utjecaj vrućine na plodnost i libido

Osim na udobnost, ekstremne temperature mogu utjecati i na plodnost. "Postoje dokazi da prekomjerna toplina može privremeno utjecati na plodnost, osobito na kvalitetu sperme. Visoke temperature mogu smanjiti broj i pokretljivost spermija", upozorava dr. Unsworth. Kod žena je situacija nešto drugačija. Iako vrućina sama po sebi ne utječe izravno na plodnost, dehidracija, poremećen san i fizički stres mogu poremetiti ovulaciju i cjelokupno zdravlje.

Sasvim je normalno i ako tijekom toplinskog vala jednostavno niste raspoloženi za seks. Visoke temperature utječu na san, raspoloženje, hormone i fizičko stanje. "Poremećaj sna je velik faktor. Loš san uzrokovan vrućim noćima može značajno utjecati na libido, raspoloženje i dinamiku u vezi", zaključuje stručnjakinja.

Najvažnije je slušati vlastito tijelo. Za većinu zdravih ljudi seks tijekom vrućeg vremena je siguran, no važno je ostati hidriran, prilagoditi se uvjetima i ne forsirati se kroz nelagodu. Ponekad je najbolji potez jednostavno odgoditi intimnost za svježije jutro ili večer.

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