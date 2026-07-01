Obrat na suđenju Banožiću: Bračni par svjedoka iznio iznenađujuće nove detalje

Obrat na suđenju bivšem ministru obrane Mariju Banožiću za prometnu nesreću u kojoj je smrtno stradao Goran Šarić. Svjedočio je bračni par koji tvrdi da je prvi došao na mjesto nesreće. Tvrde da nisu vidjeli ni kamion, ni vozača kamiona koji je rekao da ga je Banožić uoči nesreće pretjecao.

Dvije godine nakon prometne nesreće u sudnici uz okrivljenog Marija Banožića i svjedoci koji tvrde da su prvi došli na mjesto događaja. Kćer su odvezli do školskog autobusa i našli se u koloni vozila.

"U kružnom toku ulazi bus sa kćeri našom, iza busa ide terenac pa mi", počinje priču svjedokinja Biljana Skokić.

Svjedokinja kaže da nije vidjela kamion, niti bilo kakvo pretjecanje, a kada joj je suprug rekao da se dogodila prometna i zaustavio njihovo vozilo, nazvala je službu 112. Potom je čula i krike.

"Užasne krike, znači to su bili krici, jako, ne mogu vam opisati", rekla je Skokić.

Na mjesto nesreće došlo je još ljudi, a ona i suprug su, kaže, otišli nakon što su im policajci rekli da mogu ići.

"Sjećam se da je suprug rekao, Bože dragi, strašno, dogodila se prometna nesreća s mrtvom osobom, od nas nitko nije uzeo ni jedan podatak", rekla je Skokić.

'Prvi smo bili tamo'

Prateći suđenje vidjeli su i vozača kamiona koji je svjedočio što se dogodilo. "Prvi smo bili tamo i onda se odjednom pojavio nekakav čovjek koji je jedini svjedok prometne nesreće i ono kako si pratio suđenje, to nije to", nastavila je Skokić.

Na pitanja tužiteljice o kontaktima s Banožićem reagirala je njegova obrana, a burnu raspravu zaključila je sutkinja Davorka Rukavina, predsjednica sudskog vijeća: "Ja sam gospođo rekla, što znate znate, što ne znate ne znate, što smatrate da bi vas, vašu obitelj, dovelo u neugodnost ili kazneni progon ne morate odgovarati."

Mario Skokić rekao je da nije vidio sam trenutak prometne nesreće, a na mjestu događaja zaustavio je automobil i prišao vozilima. Supruga je nazvala hitnu, a ubrzo su stigli su i policajci.

"Ovako je posvijetlio u bijeli kombi, kaže ovaj je mrtav i ovako se okrene prema terencu i kaže nema ni tu nitko živ", rekao je Mario Skokić.

No, svjedok je, kaže, iz terenca čuo zvukove, a potom s policajcima iz vozila izvukao Banožića.

"Iznijeli gospodina, znači nogama smo ga iznijeli van i na bankinu ga stavili. E onda je krenuo, znači vrištanje što ja u svom životu nikada nisam čuo", ispričao je Skokić.

Prateći suđenje, odlučio se javiti Banožiću kada je vidio svjedočenje vozača kamiona.

"On priča nešto da je on bio tamo, da je on to nešto radio, a ja ga uopće vidio nisam tamo nikako ni u jednom trenutku, vidim da je to čista laž, znači on tamo uopće nije bio", rekao je Mario Skokić.

Na pitanje tužiteljice koja krunska saznanja o događaju ima svjedok, reagirala je obrana: !Samo malo, on odgovara kao svjedok vezano uz to što je vidio toga dana, a sud će ocijeniti…Upravo tu, upravo to… Pa mislim, sramota."

Sud će na prijedlog Banožićeve obrane zatražiti od policije sve fotografije prometne nesreće, nakon čega bi se kombiniranim prometno-medicinskim vještačenjem suđenje trebalo nastaviti.