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HOROR U NJEMAČKOJ /

Ubila muškarca u sotonističkom ritualu? Dijelove tijela pronašli u kontejneru

Ubila muškarca u sotonističkom ritualu? Dijelove tijela pronašli u kontejneru
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Foto: Ilustracija: xcitepress/imago stock&people/Profimedia

Iz istrage proizlazi sumnja da je osumnjičena, koja se navodno bavila prostitucijom, muškarca odabrala nasumično i ubila ga u okviru sotonističkog rituala

11.8.2026.
8:09
danas.hr
Ilustracija: xcitepress/imago stock&people/Profimedia
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Sumnja se da je muškarac, čiji su dijelovi tijela u veljači pronađeni u kontejneru u industrijskoj zoni u njemačkom Heusenstammu, ubijen u sotonističkom ritualu, piše Fenix u ponedjeljak.

Uznemirujući slučaj potresao je Njemačku, a nekoliko dana nakon otkrića tijela, na granici prema Poljskoj uhićena je 39-godišnjakinja zbog sumnje da je odgovorna za smrt muškarca.

Državno odvjetništvo u Darmstadtu krajem prošlog mjeseca podnijelo je zahtjev za pokretanje postupka sigurnosne mjere protiv osumnjičene, koja sada ima 40 godina. 

Slučajno odabran? 

Iz istrage proizlazi sumnja da je osumnjičena, koja se navodno bavila prostitucijom, muškarca odabrala nasumično i ubila ga u okviru sotonističkog rituala. 

Detalji tog rituala nisu poznati, ali vjeruje se da muškarac nije ni znao što ga čeka. Nakon ubojstva, žena je navodno raskomadala njegovo tijelo pa dijelove bacila u kante za smeće.

Istraga o svim okolnostima slučaja još je uvijek u tijeku. 

NjemačkaUbojstvoSotonistički Ritual
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