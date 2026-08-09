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Vozač izašao iz auta i nasrnuo na pješaka: Nekoliko trenutaka poslije bio je mrtav

Vozač izašao iz auta i nasrnuo na pješaka: Nekoliko trenutaka poslije bio je mrtav
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Foto: Kevin Joshua Fischer/imago stock&people/Profimedia

Zasad nije poznato što je točno prethodilo sukobu ni jesu li se dvojica muškaraca poznavala otprije

9.8.2026.
19:08
Jaga Komazec
Kevin Joshua Fischer/imago stock&people/Profimedia
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U njemačkom Bremenu u subotu poslijepodne došlo je do smrtonosnog sukoba između vozača automobila i pješaka. Prema prvim informacijama policije, dvojica muškaraca posvađala su se oko 16.10 sati u gradskoj četvrti Neustadt.

Tijekom sukoba vozač je izašao iz automobila i više puta šakom udario muškarca (56) u lice. Pješak je potom pao na kolnik i glavom udario o tlo. Zadobio je teške ozljede, a unatoč pokušajima reanimacije preminuo je na mjestu događaja.

Kako piše Fenix, napadač se nakon toga udaljio u bijelom manjem automobilu. Policija traga za muškarcem starim oko 55 godina, visokim između 180 i 190 centimetara, kratke sijede kose. U trenutku napada navodno je nosio usku sivu košulju i tamne traperice.

Policija traga za napadačem

Istragu je preuzeo odjel kriminalističke policije koji se bavi ubojstvima. Zasad nije poznato što je točno prethodilo sukobu ni jesu li se dvojica muškaraca poznavala otprije.

Policija je već razgovarala s prvim svjedocima i prikupila tragove na mjestu događaja, no detalji o dokazima zasad nisu objavljeni. Građane koji imaju informacije o odbjeglom vozaču ili samom događaju pozvali su da se jave policiji.

NjemačkaTučnjavaPreminuo PješakUbojstvo
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