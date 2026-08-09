Gliser se zabio u obalu, dvije osobe završile u bolnici

U pomorskoj nesreći kod otoka Krka ozlijeđene su dvije osobe nakon što je gliser udario u jugozapadnu obalu otoka.

Dojava o nesreći zaprimljena je u petak u 23.51 sati u Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci (MRCC Rijeka). Na gliseru su se nalazila dva hrvatska državljana, a nesreća se dogodila između plaža Sveta Fuska i Torkul.

Do unesrećenih su stigli djelatnici tvrtke specijalizirane za pomoć plovilima na moru, koji su prema nalogu MRCC-a prevezli i zdravstvene djelatnike do mjesta nesreće. Ozlijeđeni su evakuirani s brodice te ih je u 00.08 sati preuzela Hitna medicinska pomoć Krk, nakon čega su prevezeni prema riječkom KBC-u.

Foto: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Preliminarnim očevidom utvrđeno je da je gliser dug 9,26 metara oštećen u pramčanom dijelu, ali nije primao more. Vlasnik plovila, koji se u trenutku nesreće nije nalazio na brodici, morat će snositi troškove njegova uklanjanja i tegljenja.

Na mjestu nesreće nije uočeno onečišćenje mora ni morskog okoliša, a Lučka kapetanija Rijeka i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti događaja.