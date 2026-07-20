Ženu udario grom na Krku, u teškom je stanju: 'Nosila je suncobran'

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Ozlijeđena žena je na intenzivnoj, potvrdili su iz KBC-a Rijeka
Jedna je žena teško ozlijeđena kada ju je udario grom u kampu na otoku Krku. Nakon reanimacije, helikopterom je prebačena u KBC Rijeka.
Dramatičnim trenucima svjedočio je čitatelj 24 sata, koji je kazao da je žena udario grom dok je nosila suncobran. "Reanimirao ju je spasilac koji se našao u blizini", kazao je.
Iz bolnice su potvrdili da je pacijentica smještena kod njih. Isprva je, kažu, primljena na hitni prijem, a nakon obrade je smještena u jedinici intenzivnog liječenja.