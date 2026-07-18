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STRAŠAN INCIDENT /

U nekoliko sati 26 tisuća udara groma, a jedan je bio koban za stado od 97 ovaca

U nekoliko sati 26 tisuća udara groma, a jedan je bio koban za stado od 97 ovaca
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Foto: Ilustracija Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Incident se dogodio tijekom noći na alpskoj livadi na 2503 metra visokom Eggerhornu u dolini Binn, južno od Rone

18.7.2026.
18:43
Hina
Ilustracija Dalibor Urukalovic/PIXSELL
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Udar groma u Alpama usmrtio je 97 crnonosih ovaca u švicarskoj regiji Valais, dok je preživjelo oko 80 životinja, izvijestila je u subotu novinska agencija Keystone-SDA.

Životinje su stajale jedna uz drugu u ograđenom prostoru, što je ranije bilo neuobičajeno, no danas je neophodno zbog zaštite stada, rekao je uzgajivač ovaca koje su stradale za Keystone-SDA.

Uzgajivači se često žale na ubrzano širenje populacije vukova, što prijeti njihovim stadima i primorava ih na poduzimanje mjera zaštite koje prije nisu bile potrebne.

O razornom udaru groma prvi je izvijestio internetski portal Pomona. Uginule životinje s planine su helikopterom prevezene u nizinu, rekao je uzgajivač.

Čak 26.000 udara groma u nekoliko sati

Incident se dogodio tijekom noći na alpskoj livadi na 2503 metra visokom Eggerhornu u dolini Binn, južno od Rone. Uslijedio je nakon snažnih grmljavinskih oluja koje su zahvatile velike dijelove Švicarske nakon dugotrajnog toplinskog vala.

Meteorološka služba SRF Meteo do četvrtka navečer evidentirala je čak 26.000 udara groma u samo nekoliko sati.

Crnonose ovce su švicarska pasmina karakteristična za regiju Valais, a prepoznatljive su po uvijenim rogovima, pahuljastom bijelom runu, crno obrubljenim očima i crnoj njušci.

Vrlo su cijenjene zbog vune i mesa, a zbog ispaše imaju važnu ulogu u održavanju krajolika i održavanju niske trave na iznimno strmim planinskim livadama.

Udar GromaStado OvacaAlpešvicarska
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