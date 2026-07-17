Što je ovo!?! Poharalo ih je žestoko nevrijeme, poginule dvije osobe

Najmanje je dvoje ljudi poginulo u snažnim grmljavinskim olujama koje su tijekom noći zahvatile Francusku nakon dugotrajnoga toplinskog vala, a 53.000 kućanstava u petak je ostalo bez struje, izvijestili su francuski mediji i lokalni operator elektrodistribucijske mreže Enedis.

🚨 #FRANCE #FRANCIA



🔴 FRANCE: A POWERFUL STORM STRUCK THE LOIRE DEPARTMENT AND SPAWNED A TORNADO NORTH OF SAINT-ÉTIENNE, on July 16



The town of Saint-Priest-en-Jarez and nearby Villars were severely affected.#Tornado #Tornade #Tormenta pic.twitter.com/1TfcYGI9yH — LW World News (@LW_WorldNews) July 16, 2026

U Saint-Victurnienu, u središnjem departmanu Haute-Vienne, žena je umrla nakon što je na nju u četvrtak navečer palo drvo, a isti dan u Dolomieu na istoku pronađen je muškarac koji je izgorio u radionici koja se zapalila nakon udara groma, izvijestio je AFP u petak.

Operater mreže Enedis rekao je u petak da je 53.000 kućanstava ostalo bez struje, a prekidi su uglavnom pogodili područje Auvergne-Rona-Alpe na jugoistoku i Novu Akvitaniju na jugozapadu.

🚨 #FRANCE #FRANCIA



🔴 FRANCE: A POWERFUL STORM ACCOMPANIED BY HAIL HIT THE ARDÈCHE REGION IN SOUTHERN FRANCE,



causing material damage to vehicles, buildings, and vegetation.

Tennis ball-sized hailstones wreak havoc, causing massive destruction. #Storm #Tormenta #Tempête pic.twitter.com/YGWFqpzcFE — LW World News (@LW_WorldNews) July 16, 2026

Meteorološka služba Meteo-France u petak je ukinula narančasto upozorenje za grmljavinsko nevrijeme u svim departmanima jugoistočne Francuske koji su prethodno bili pogođeni, nakon što je ranije upozorila na veliku tuču i udare vjetra od Središnjeg masiva do Alpa.