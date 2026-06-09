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NESREĆA KOD NOVOG VINODOLSKOG /

Gumenjak naletio na kupača nedaleko od obale: Teško je ozlijeđen

Gumenjak naletio na kupača nedaleko od obale: Teško je ozlijeđen
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Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Djelatnici Lučke kapetanije, koji su ispitivali okolnosti događaja, utvrdili su da se plovilo kretalo područjem na kojem plovidba nije dopuštena

9.6.2026.
13:39
Hina
Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija
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Teško je ozlijeđen i u riječku bolnicu prevezen 67-godišnjak, nakon što je na njega u moru kod Sibinja Krmpotskog na području Grada Novog Vinodolskog, na udaljenosti od oko 20 metara od obale, naletio "gumenjak" kojim je upravljao 37-godišnjak, izvijestila je policija.

Iz Policijske uprave primorsko-goranske navode da je plovilom upravljao 37-godišnji hrvatski državljanin te kako je nakon nesreće ozlijeđenom 67-godišnjaku, također hrvatskom državljaninu, pružena liječnička pomoć u Kliničkom bolničkom centru Rijeka, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede.

Vozio na zabranjenom području

Djelatnici Lučke kapetanije, koji su ispitivali okolnosti događaja, utvrdili su da se plovilo kretalo područjem na kojem plovidba nije dopuštena.

Iz policije ponovno upozoravaju voditelje plovila da se pridržavaju propisa o sigurnosti plovidbe i posebnu pozornost obrate na kupače, ronioce i druge osobe u moru.

Plovila smiju glisirati isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale, a plovidbu je potrebno prilagoditi uvjetima na moru i gustoći prometa, naglašavaju.

Kupačima i roniocima savjetuju dodatan oprez i korištenje propisane signalizacije za označavanje svoje prisutnosti u moru, kako bi bili što uočljiviji voditeljima plovila.

BolnicaGliserMoreCrna Kronika
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