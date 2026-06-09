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PROMETNI DAR-MAR /

Sudarili se auto i ZET-ov tramvaj kod Maksimirskog stadiona: Stvorila se velika kolona

Sudarili se auto i ZET-ov tramvaj kod Maksimirskog stadiona: Stvorila se velika kolona
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Foto: Čitateljica/Net.hr

Na fotografijama koje nam je poslala čitateljica, vidi se automobil uz lijevi prednji bok tramvaja

9.6.2026.
7:39
Dunja StankovićHina
Čitateljica/Net.hr
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Put na posao zakomplicirao se putnicima koji su se jutros vozili u tramvaju na liniji 11 prema Črnomercu. Na križanju Maksimirske i Bukovačke ulice kod Maksimirskog stadiona sudarili su se automobil i ZET-ov tramvaj zbog čega je nastao zastoj. 

Kolona tramvaja proteže se od Dubrave prema Maksimiru, a putnici su morali nastaviti pješice. 

Sudarili se auto i ZET-ov tramvaj kod Maksimirskog stadiona: Stvorila se velika kolona
Foto: Čitateljica/Net.hr
Sudarili se auto i ZET-ov tramvaj kod Maksimirskog stadiona: Stvorila se velika kolona
Foto: Čitateljica/Net.hr

Na fotografijama koje nam je poslala čitateljica, vidi se automobil uz lijevi prednji bok tramvaja. Za sada nisu poznati razmjeri štete ni kako je došlo do nesreće te ima li ozlijeđenih. 

Iz ZET-a su nam potvrdili da je zbog nesreće došlo do kratkotrajnog zastoja od 6.58 do 7.12 sati. Navode da tramvajske linije nisu preusmjeravane, a prema informacijama s terena riječ je o manjoj materijalnoj šteti.

Isto nam je kazala i zagrebačka policija koja je dobila dojavu o nesreći, no budući da je riječ samo o materijalnoj šteti, ZET nije tražio policijsko postupanje. 

Sudarili se auto i ZET-ov tramvaj kod Maksimirskog stadiona: Stvorila se velika kolona
Foto: Čitateljica/Net.hr
Sudarili se auto i ZET-ov tramvaj kod Maksimirskog stadiona: Stvorila se velika kolona
Foto: Čitateljica/Net.hr

HAK: Pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama

Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu (A8) između čvora i tunela Učka te na nekoliko dionica Ličke (DC1) i Jadranske (DC8) magistrale, izvijestili su iz Hrvatskog auto-kluba (HAK).

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Iz HAK-a vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca te Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

NesreĆaSudarZetMaksimirHak
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