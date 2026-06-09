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TRAGEDIJA U MEĐIMURJU /

Traktor se prevrnuo i prignječio vozača, nisu mu mogli pomoći

Traktor se prevrnuo i prignječio vozača, nisu mu mogli pomoći
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Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Sve se dogodilo na šumskom predjelu

9.6.2026.
11:47
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Jedna osoba poginula je u utorak, 9. lipnja na šumskom predjeli Donjeg Koncovčaka u Međimurskoj županiji.

Prema prvim informacijama, traktor se prevrnuo i prignječio vozača.

U pomoć su stigli djelatnici Hitne medicinske pomoći, policija i vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, ali nisu mogli pomoći, objavio je portal međimurski.hr.

Policija će očevidom utvrditi sve okolnosti i uzrok nesreće.

Podsjetimo, i u subotu je na području Međimurske županije, u mjestu Vugrišinec, teško ozlijeđen 66-godišnji traktorist nakon što je skrenuo s državne ceste u šumu. Klizeći traktorom, udarao je u stabla te ispao s vozila. Zaustavio se oko 25 metara ispod razine ceste.

Nakon pružene prve pomoći prevezen je do nogometnog igrališta u Lopatincu, odakle je helikopterom Hitne medicinske službe prevezen u Kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu na daljnje liječenje.

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