PROKLIZALA I UDARILA U DRUGU /

Horor u Crnoj Gori: Turisti ispali iz košare na žičari, ima mrtvih

Horor u Crnoj Gori: Turisti ispali iz košare na žičari, ima mrtvih
Foto: Pancer Václav/Čtk/profimedia

Policija i službe spašavanja nalaze se na mjestu nesreće

20.12.2025.
16:25
danas.hr
Pancer Václav/Čtk/profimedia
Jedna je osoba poginula, a druga teško ozlijeđena u nesreći koja se danas dogodila na žičari na Savinom Kuku na Durmitoru u Crnoj Gori. 

Prema dostupnim informacijama, dvije su osobe ispale iz košare na žičari, a riječ je o njemačkim državljanima, javlja Radio-televiziju Crne Gore (RTCG). 

Nesreća se dogodila kada je košara, iz zasad neutvrđenih razloga, proklizala i udarila u drugu. Kako se navodi, žičara na kojoj se dogodila nesreća stara je oko 35 godina i nedostaje joj jedan stup. 

Policija i službe spašavanja nalaze se na mjestu nesreće, a nadležna tijela provode opsežnu istragu. 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Žičara stala, a oni zarobljeni u gondoli na +30: 'Mučnina, petero djece. Panika, prestrašno'

ZicaraCrna GoraPoginula
