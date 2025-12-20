Horor u Crnoj Gori: Turisti ispali iz košare na žičari, ima mrtvih

Jedna je osoba poginula, a druga teško ozlijeđena u nesreći koja se danas dogodila na žičari na Savinom Kuku na Durmitoru u Crnoj Gori.

Prema dostupnim informacijama, dvije su osobe ispale iz košare na žičari, a riječ je o njemačkim državljanima, javlja Radio-televiziju Crne Gore (RTCG).

Nesreća se dogodila kada je košara, iz zasad neutvrđenih razloga, proklizala i udarila u drugu. Kako se navodi, žičara na kojoj se dogodila nesreća stara je oko 35 godina i nedostaje joj jedan stup.

Policija i službe spašavanja nalaze se na mjestu nesreće, a nadležna tijela provode opsežnu istragu.

