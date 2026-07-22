Pronašli tijelo poznatog pedijatra, a onda je uslijedio šok: 'Ja sam ga ubio'

Poznati njemački pedijatar pronađen je mrtav u njegovoj vili u predgrađu Dortmunda u utorak, a njegov sin ubrzo je priznao zločin i predao se policiji.

Policija je u vili zatekla tijelo 78-godišnjaka, ogradila kuću kako bi prikupila dokaze i odmah počela sumnjati na sinove preminulog. Ubrzo nakon toga, 41-godišnjak je priznao ubojstvo oca, prenosi Bild.

Dok istražitelji slažu mozaik zločina i pokušavaju doznati motiv strašnog čina, forenzički patolozi će obaviti obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.

Susjedi imaju samo riječi hvale

Čeka se odluka državnog odvjetništva u Dortmundu koji bi u srijedu trebao odlučivati o zadržavanju u pritvoru.

Ubijeni liječnik godinama je živio sam u velikoj kući nakon što mu je supruga umrla 2019. godine. Mnogi su ga u Dortmundu poznavali.

"Bio je ljubazan i divan čovjek. Svi su ga ovdje voljeli. Kuća je uvijek bila puna života. Nezamislivo je da je preminuo", ispričao je medijima jedan susjed.