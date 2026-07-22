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'ŽIVOT JE BIO PRED NJIMA' /

Ubijeno dvoje studenata, cijeli grad zanijemio od šoka i tuge: 'Bez riječi smo'

Ubijeno dvoje studenata, cijeli grad zanijemio od šoka i tuge: 'Bez riječi smo'
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Foto: Richie Sanders/Alamy/Profimedia/Ilustracija

Nakon ubojstva u Trieru, savezni ministar unutarnjih poslova potvrdio je da planira nastaviti s deportacijom kriminalaca u Afganistan

22.7.2026.
8:09
Dunja Stanković
Richie Sanders/Alamy/Profimedia/Ilustracija
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Njemački grad Trier u svega nekoliko dana šokirala su ubojstva dvoje studenata i izazvala opću tugu. 

Najprije je u blizini sveučilišnog kampusa prošle srijede nasmrt izboden dvadesetdvogodišnjak, a za vikend je smrtno stradala i 29-godišnja studentica čije je tijelo pronađeno u njezinom stanu. 

Zbog sumnje u ubojstvo 22-godišnjaka uhićen je Afganistanac istih godina. Lokalni mediji, koje prenosi Fenix Magazin, pišu da je nakon privođenja smješten u "sigurnu forenzičku psihijatrijsku ustanovu".

Što se točno dogodilo 29-godišnjakinji, ostaje misterij koji policija tek treba otkriti. Njezina je majka prijavila nestanak kćeri u nedjelju, nakon čega ju je policija pronašla mrtvu u stanu. 

Gradonačelnik izrazio sućut

Ozljede na tijelu upućuju da je ubijena, objavila je policija koja trga za počiniteljem. 

Gradonačelnik Triera, grada smještenog na rijeci Moselle, rekao je da su stanovnici šokirani "nasiljem koje ostavlja bez riječi, a ujedno i ljudi". 

Wolfram Leibe izrazio je sućut obiteljima i prijateljima ubijenih mladih ljudi. "Studenti koji su imali cijeli život pred sobom brutalno su ubijeni, a njihovi prijatelji i obitelji preko noći su bačeni u najdublju tugu", naveo je gradonačelnik.

Lokalni mediji prenose da je njemački kancelar Friedrich Merz nazvao obitelj ubijenog studenta. "Vijest o njegovoj smrti ispunila nas je dubokom tugom i šokom", kazao je Merz, prema izjavi koja je objavljena na web stranici Sveučilišta u Trieru koje je pohađao ubijeni 22-godišnjak. 

Nakon ubojstva, savezni ministar unutarnjih poslova potvrdio je da planira nastaviti s deportacijom kriminalaca u Afganistan.  

UbojstvoStudentiPolicijašokFriedrich Merz 
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