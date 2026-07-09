Merz se pohvalio velikim poslom s Trumpom: U Njemačku stiže moćno oružje

Njemačka je postigla dogovor s američkom vladom o nabavi krstarećih raketa Tomahawk i njihovom postavljanju na njemačkom teritoriju, rekao je u četvrtak kancelar Friedrich Merz zastupnicima u Berlinu.

Merz je rekao da se sastao s predstavnicima Washingtona na marginama summita NATO-a u Ankari kako bi zapečatio dogovor, dodajući da je samit nadmašio sva njegova očekivanja.

"Ovime zatvaramo kritičnu stratešku prazninu u našoj obrani, a istovremeno radimo na razvoju vlastitih europskih sustava i njihovom postavljanju u Europi", rekao je.

Američka (ne)prisutnost

Sudbina Tomahawka bila je nejasna nakon što je predsjednik Donald Trump u svibnju najavio da će smanjiti američku vojnu prisutnost u Njemačkoj, što se smatralo otkazivanjem plana prethodne administracije o razmještanju američkog bataljuna s raketama dugog dometa u zemlji.

Berlin je inzistirao da taj potez ima učinak snažnog odvraćanja od Rusije dok Europljani razvijaju vlastito oružje tog tipa.