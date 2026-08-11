'Monstrum' od 295 kg krenuo na kupača: Širi se nevjerojatna snimka s plaže

Kupači na plaži Ancon u španjolskoj Marbelli doživjeli su šok u subotu nakon što se odjednom pojavila ogromna tuna i počela loviti turista, piše The Sun.

Društvenim mrežama širi se snimka na kojoj velika riba lovi muškarca, čija nacionalnost zasad nije poznata, dok on pokušava stići do obale prije nego što ga tuna, za koju je mislio da je morski pas, sustigne.

😱🐟 Susto en una playa de Marbella: un enorme pez desorientado persigue a un bañista hasta la orilla y provoca el pánico https://t.co/bAh6hUY8yo pic.twitter.com/1gYWqW8Aag — 20minutos.es (@20m) August 9, 2026

Kad je konačno pobjegao od opasnosti, riba se počela praćakati u plićaku pred zapanjenim promatračima. Ispostavilo se da je riječ o tuni teškoj čak 295 kilograma.

Kupači su joj pomogli

More je pocrvenjelo jer je počela krvariti iz škrga od ranije zadobivene ozljede, vjerojatno od vodenog skutera ili ribolovne opreme.

Zato se nekontrolirano kretala u vodi, a nakon što je postalo jasno da je bezopasna, kupači su joj prišli i pomogli da se vrati u dublju vodu. Ležaljkama i stolicama za plažu odgurnuli su je prema pučini.

"Bože moj, da sam to bio ja, već bih se us**o u hlače, odnosno kupaće gaće", rekao je Camilo Orosa, stanovnik Marbelle koji je promatrao prizore na plaži Ancon, koja se inače nalazi na takozvanoj Zlatnoj milji, nedaleko od poznatog bara Victor's Beach.

"Da sam bio na mjestu tog plivača, umro bih od srčanog udara. Izgleda kao morski pas", napisao je pak jedan korisnik na društvenim mrežama.