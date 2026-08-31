Hajduk objavio posljednji govor Pukštasa: Pogledajte kako se Amerikanac oprostio od suigrača

Ono o čemu se govorilo neko vrijeme dobilo je službenu potvrdu. Rokas Pukštas je nakon šest godina i 142 nastupa napustio Hajduk i potpisao za Middlesbrough.

Pukštas je u Hajduk stigao 2020. sa 16 godina, a koliko mu je značilo vrijeme provedeno u Hrvatskoj najbolje govori njegov oproštajni govor.

'Bog je dobar, hvala vam puno. Ovdje sam šest godina i želim vam reći da ste mi svi bili braća. Danas smo ginuli jedni za druge. Nevjerojatan osjećaj, kao da je bilo finale. Znao sam da to možemo učiniti zajedno. Mnogo sam naučio od svih vas. Došao sam ovako kao dijete. I nadam se da odlazim kao muškarac. Sjajna pobjeda za kraj. Volim vas sve. I opet, Bog je dobar. Hvala vam puno', rekao je Pukštas u oproštaju od suigrača.