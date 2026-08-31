Hajduk pronašao zamjenu za Sigura: Stiže mladi Marokanac

Ono što su Ivan Bilić i Robert Graf najavili uskoro će se obistiniti i Hajduk će potpisati novog igrača. Njegovo ime je Khalil Fayad i igra za Montpellier.

Riječ je o polivalentnom veznjaku koji može pokriti sve pozicije u vezi te obje krilne pozicije, a za francuski klub ima 94 nastupa. Prema francuskim medijima, Hajduk je u utrci za Fayada pobijedio španjolsku Almeriju i poljski Widzew, a veznjak će s 'Bilima' potpisati trogodišnji ugovor.

Da li će na Poljud stići besplatno ili za odštetu još nije poznato, no ovo bi trebalo biti veliko pojačanje za momčad Hajduka nakon skorog odlaska Rokasa Pukštasa i Nike Sigura.

Fayad (22) je ponikao u Montpellieru, ugovor s francuskim klubom veže ga do ljeta iduće godine, a ovo bi mu bio prvi inozemni angažman. Za kraj dodajemo kako ima i 16 nastupa za mlađe selekcije Francuske.

Retournement de situation dans le dossier Khalil Fayad.



Hier en fin d’aprem, accord MHSC-Widzew Łódź.

Hier soir en début de soirée, accord MHSC-Almeria.



Finalement, le milieu de terrain s’envole pr la Croatie…HNK Hajduk Split.

Ça va jouer la Ligue Conférence. #MHSC #Hajduk — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 31, 2026