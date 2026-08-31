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POLIVALENTNI VEZNJAK /

Hajduk pronašao zamjenu za Sigura: Stiže mladi Marokanac

Hajduk pronašao zamjenu za Sigura: Stiže mladi Marokanac
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Foto: PSNEWZ/Sipa Press/Profimedia

Hajduk je u utrci za Fayada pobijedio španjolsku Almeriju i poljski Widzew, a veznjak će s 'Bilima' potpisati trogodišnji ugovor.

31.8.2026.
11:17
Sportski.net
PSNEWZ/Sipa Press/Profimedia
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Ono što su Ivan Bilić i Robert Graf najavili uskoro će se obistiniti i Hajduk će potpisati novog igrača. Njegovo ime je Khalil Fayad i igra za Montpellier.

Riječ je o polivalentnom veznjaku koji može pokriti sve pozicije u vezi te obje krilne pozicije, a za francuski klub ima 94 nastupa. Prema francuskim medijima, Hajduk je u utrci za Fayada pobijedio španjolsku Almeriju i poljski Widzew, a veznjak će s 'Bilima' potpisati trogodišnji ugovor.

Da li će na Poljud stići besplatno ili za odštetu još nije poznato, no ovo bi trebalo biti veliko pojačanje za momčad Hajduka nakon skorog odlaska Rokasa Pukštasa i Nike Sigura.

Fayad (22) je ponikao u Montpellieru, ugovor s francuskim klubom veže ga do ljeta iduće godine, a ovo bi mu bio prvi inozemni angažman. Za kraj dodajemo kako ima i 16 nastupa za mlađe selekcije Francuske.

Hajduk
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