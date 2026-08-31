Policajac pustio krivog pritvorenika pa dobio 'masnu' kaznu, to mu nije jedini propust

Policajac u austrijskom Linzu slučajno je pustio pogrešnog pritvorenika nakon što je zbog podudaranja imena i prezimena zaboravio provjeriti datum rođenja. Zbog tog, ali i drugih propusta, disciplinska komisija kaznila ga je s 6000 eura, uz dodatnih 500 eura sudskih troškova, piše Fenix.

Incident se dogodio u rujnu 2025. godine u policijskom pritvorskom centru u Linzu. Policajac je prilikom provjere pritvorenika usporedio samo ime i prezime te nije provjerio datum rođenja, zbog čega je iz pritvora pušten muškarac koji je trebao ostati u pritvoru. Nisu otkriveni detalji za što je bio pritvoren muškarac koji se slučajno našao na slobodi.

Nakon incidenta protiv policajca je pokrenut disciplinski postupak. Tijekom postupka utvrđeno je da je počinio i druge povrede službene dužnosti. Između ostalog, u dva je navrata provjeravao registarske pločice u policijskom informacijskom sustavu bez službenog opravdanja.

Provjeravao tablice za svoju djevojku

Kako piše austrijski Krone, policajac je tijekom saslušanja pred disciplinskom komisijom u ožujku priznao povrede za koje ga se teretilo. Objasnio je da je registarske pločice provjeravao za svoju djevojku nakon prometne nesreće jer je želio doći do podataka povezanih s osiguranjem.

Disciplinska komisija zaključila je da je policajac počinio više povreda službene dužnosti, od kojih su neke ocijenjene kao ozbiljne. Zbog svega je kažnjen novčanom kaznom od 6000 eura, a naloženo mu je i plaćanje 500 eura sudskih troškova.

Odluka disciplinske komisije donesena je nakon postupka pokrenutog zbog incidenta iz rujna 2025., no javno je objavljena tek sada.