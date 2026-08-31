Pune ruke posla za policiju: Ulovili rekordera na A6, pazite koliko je jurio

Policija je tijekom proteklog vikenda na području PU primorsko-goranske evidentirala ukupno 240 prometnih prekršaja. Među njima se posebno istaknuo vozač koji je na autocesti A6 kod Zečeve Drage vozio čak 213 kilometara na sat, i to na dionici na kojoj je brzina ograničena na 100 km/h.

Prekoračenje je zabilježeno u subotu oko 21.35 sati. Osobni automobil karlovačkih registracijskih oznaka kretao se brzinom od 213 km/h, odnosno čak 113 km/h iznad dopuštene brzine.

Vozaču zbog počinjenog prekršaja slijedi odgovarajuća sankcija sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

Čak 20 vozača zaustavljeno zbog alkohola

Među 240 evidentiranih prekršaja, najviše ih se odnosilo na nekorištenje sigurnosnog pojasa, kojih je bilo 37. Policija je zabilježila i 24 prekršaja prekoračenja brzine, 20 vozača koji su upravljali pod utjecajem alkohola te 13 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje.

Uz to, evidentirano je pet prekršaja upravljanja neregistriranim ili tehnički neispravnim vozilima, tri slučaja upravljanja unatoč izrečenoj zabrani te dva slučaja vožnje prije stjecanja prava na upravljanje. Ostalih prekršaja bilo je 136. Najveća koncentracija alkohola, čak 2,47 g/kg, izmjerena je kod dvojice vozača.

Prvi je 60-godišnjak kojeg su policajci u petak oko 17.35 sati zaustavili na području Krka. Utvrđeno je da je vozio s 2,47 g/kg alkohola u krvi, iako mu je vozačka dozvola poništena. Uz to, nije koristio sigurnosni pojas.

Zadržan u policiji

Zbog opasnosti da bi mogao nastaviti s činjenjem prekršaja, vozač je uhićen i priveden u policijske prostorije. Protiv njega je podnesen optužni prijedlog kojim je sudu predložena novčana kazna od 2640 eura i zabrana upravljanja motornim vozilima u trajanju od tri mjeseca. Zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa izrečena mu je i dodatna kazna od 130 eura.

Drugi vozač, 30-godišnjak, zaustavljen je u nedjelju oko 3.15 sati na području Čabra. I njemu je izmjereno 2,47 g/kg alkohola. Smješten je u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja alkohola.

Protiv njega je podnesen optužni prijedlog kojim je sudu predložena novčana kazna od 2600 eura te zabrana upravljanja motornim vozilima na tri mjeseca.

Jedna osoba poginula, 15 ozlijeđenih

Tijekom vikenda na području Primorsko-goranske županije dogodilo se ukupno 50 prometnih nesreća.

U jednoj od njih jedna je osoba smrtno stradala, dok je sedam osoba teško, a osam lakše ozlijeđeno.

Policija ponovno apelira na sve sudionike u prometu da odgovornim ponašanjem i poštivanjem prometnih propisa pridonesu većoj sigurnosti na cestama.