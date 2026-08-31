Tony Cetinski oprostio se od Ksenije Urličić: 'Prva mi je dala priliku, bila je žena od riječi'

U 87. godini preminula je Ksenija Urličić, jedno od najprepoznatljivijih imena hrvatske televizije. Dugogodišnja urednica i voditeljica preminula je samo nekoliko tjedana nakon što se morala oprostiti od svog voljenog supruga Ivice Urličića, s kojim je provela gotovo šest desetljeća.

Vijest o njezinoj smrti potresla je brojne kolege i ljude s kojima je tijekom desetljeća televizijske karijere surađivala. U želji da zabilježimo trag koji je ostavila na hrvatskoj televizijskoj i glazbenoj sceni, kontaktirali smo i Tonyja Cetinskog (57), kojeg je s Ksenijom Urličić povezivalo dugogodišnje poznanstvo i profesionalno povjerenje.

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Njihovi su se putevi isprepleli još na početku Tonyjeve karijere, a suradnja se nastavila i kroz hrvatski izbor za Eurosong. Cetinski je 1994. godine s pjesmom 'Nek' ti bude ljubav sva' pobijedio na hrvatskom izboru i predstavljao Hrvatsku u Dublinu, dok je Urličić bila jedna od ključnih osoba tog televizijskog projekta.

Prisjećajući se njihovih početaka, Tony nam je otkrio koliko mu je značila njezina podrška.

'Pamtim je kao jednu besprijekornu profesionalku. Kad je netko rođen za tu poziciju, onda je ona pravi primjer. Ona je meni prva dala priliku da se pokažem auditoriju, u emisiji ‘Sedma noć’, u prvim emisijama, kada je ta emisija tek kretala. Ona i Radojka Šverko dale su mi šansu', prisjetio se Cetinski.

Obećala mu je pomagati koliko god bude mogla

'Primila me pod svoje i rekla da će mi, koliko god bude mogla, pomagati u životu jer smo si, eto, kliknuli na prvu. I tako je i bilo. Ona je bila žena od riječi, bila je žena od akcije. Nije samo pričala, nego je i radila', rekao nam je.

Vijest o njezinoj smrti snažno ga je potresla, posebno zato što je njihovo poznanstvo sezalo još u vrijeme njegova oca.

'Jako me pogodila vijest. Naravno da svima nama dođe taj trenutak, svi ćemo umrijeti, ali uvijek te to nekako pogodi. Nikad nisi spreman kada ode netko koga si poznavao i tko ti je, mogu reći, bio blizak. Još od vremena kada je moj otac pjevao, to su stara poznanstva.'

Cetinski posebno pamti koliko je Urličić bila spremna svoje iskustvo prenijeti mlađim ljudima i pomoći im u trenucima kada još nisu bili sigurni kojim putem krenuti.

'Ona je stvarno bila jedna divna osoba. Puno je podržavala mlade, osobito kada je netko htio iskren savjet i profesionalni stav. Kad si mlad, ne znaš gdje bi - lijevo, desno, gore, dolje - nemaš jasne planove, nego samo ideš pa što bude. Ona je znala točno kako smiriti i savjetovati ne samo mene nego i brojne mlade, a ti su savjeti zlata vrijedni', kazao je.

'Samo bih želio izraziti iskrenu sućut obitelji i poručiti im da se drže', rekao je za kraj.