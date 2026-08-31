Žena pronašla mrtvu bebu dok je išla bacati smeće! Policija poslala hitan apel majci

Australska policija pokrenula je u ponedjeljak hitnu potragu za majkom nakon što je u spremniku za smeće pronađeno tijelo novorođenčeta. Mrtvog dječaka pronašla je žena kada je bacala smeće u spremnik stambene zgrade u jugozapadnom dijelu Sydneya, piše Newc.com.au.

"To je vrlo traumatično za tu ženu", rekao je detektiv Darren Sly. Beba je bila u plastičnoj vrećici za smeće. Naglasio je kako je policija ozbiljno zabrinuta za dobrobit majke te su je pozvali da ode u najbližu bolnicu radi hitne medicinske skrbi.

"U ovoj fazi naš glavni prioritet i briga jest dobrobit majke tog djeteta. Eventualno policijsko postupanje uopće nam nije prioritet... jedino nam je važno da majka bude dobro i da odmah ode u bolnicu", dodao je Sly. Policija još uvijek ne zna identitet novorođenčeta ni majke. Istražitelji također još uvijek pokušavaju utvrditi koliko je dugo beba bila u spremniku za otpad, iako je Sly izjavio kako policija vjeruje da je riječ o razdoblju do 36 sati. Ne znaju je li beba rođena živa. Trenutak kada je pronađena beba opisao je kao "tužan i užasan" te dodao da se policajcima uključenima u slučaj pruža podrška.

Svjedok opisao što se događalo

"Moji su policajci profesionalci, obavit će svoj posao, no kao i svi drugi, i oni su samo ljudi", dodao je Sly.

Mahmoud Houda, vlasnik trgovine mješovitom robom El Houda u ulici Harrow Road, rekao je da je čuo sirene između 10.30 i 11.00 sati.

"Budući da mi je trgovina u blizini, izašao sam na cestu i vidio policijska vozila kako pristižu”, rekao je Houda te dodao:

"Kako mi djeca pohađaju školu u neposrednoj blizini, nazvao sam ih da provjerim događa li se što u školi. Rekli su mi da ne znaju o čemu je riječ, samo da im je u ured došla policija. Otišao sam tamo automobilom i pokušao pitati policajca je li sve u redu i ima li kakvih problema u školi, no rekli su mi samo da nastavim dalje. Nakon toga vidio sam samo vatrogasce kako odlaze tamo, mislim i vozilo hitne pomoći, i to je otprilike sve".

Uspostavljeno je mjesto očevida dok detektivi istražuju okolnosti smrti novorođenčeta.

Policija je započela s obilaskom kućanstava u tom području i traži bilo kakve informacije, snimke nadzornih kamera, snimke mobitelom ili snimke s automobilskih kamera koje bi mogle pomoći u istrazi. Istovremeno, zamolili su građane, koji su nešto vidjeli ili znaju, za pomoć.