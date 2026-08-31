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Šokantno otkriće policije! Pronađeno ubijeno novorođenče, uhićeno sedmero ljudi

Šokantno otkriće policije! Pronađeno ubijeno novorođenče, uhićeno sedmero ljudi
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Foto: Profimedia/Ilustracija

Unatoč svim naporima policajaca i hitne pomoći, na mjestu događaja konstatirana je smrt djeteta

31.8.2026.
8:22
Tajana Gvardiol
Profimedia/Ilustracija
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Sedam je osoba uhićeno zbog sumnje na ubojstvo nakon smrti djevojčice u Južnom Yorkshireu. Policija je u nedjelju, nešto prije 6 sati ujutro, stigla na dojavu na adresu u sheffieldskoj četvrti Wincobank zbog zabrinutosti za sigurnost novorođenčeta, piše Sky News.

Policajci su pretražili objekt u ulici Holywell Heights, gdje je pronađena beba. Unatoč svim naporima policajaca i hitne pomoći, na mjestu događaja konstatirana je smrt djeteta, izvijestila je policija Južnog Yorkshirea.

"Svjesni smo da će ova vijest izazvati veliku zabrinutost i želim uvjeriti lokalnu zajednicu da predan tim detektiva i policijskih službenika naporno radi kako bi se osigurala pravda za djevojčicu koja je u središtu ove istrage", izvijestila je glavna inspektorica Emma Knight.

U sklopu istrage uhićeno je sedam osoba zbog sumnje na ubojstvo. Sve one trenutačno se nalaze u pritvoru. Radimo na utvrđivanju dobi nekih od uhićenih osoba.

"Istraga je u početnoj fazi te pozivamo građane da izbjegavaju nagađanja o ovom događaju", dodala je Knight. Policija poziva sve koji imaju informacije o ovom slučaju da im se jave, bilo izravno ili putem organizacije Crimestoppers.

BebaVelika BritanijaUhićenjePolicijaNovorođenče
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