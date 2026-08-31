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AKO STE PROPUSTILI /

Filip Hrgović se popeo na svjetski tron, a veliki uspjeh napravio je i Hajduk

Filip Hrgović se popeo na svjetski tron, a veliki uspjeh napravio je i Hajduk
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Foto: Steven Paston, PA Images/Alamy/Profimedia

Svakog ponedjeljka portal Net.hr donosi serijal 'Ako ste propustili' - presjek ekskluzivnih i autorskih tekstova, podcasta, intervjua koji su obilježili sportsku rubriku našeg portala prošlog tjedna

31.8.2026.
8:24
Sportski.net
Steven Paston, PA Images/Alamy/Profimedia
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U proteklom sportskom tjednu imali smo mnoštvo uzbudljivih situacija. Dinamo je na samom startu tjedna poražen 3-1 na gostovanju kod Vikinga, čime je ispao iz Lige prvaka, Hajduk se nakon 16 godina plasirao u neko europsko natjecanje, a Filip Hrgović je na samom kraju tjedna postao svjetski teškaški prvak.

Puno je to, dakle, informacija, mnogo je tekstova napisano na te teme, a mi vam donosimo najbolje od njih. Ovo je pregled ekskluzivnih sportskih tekstova objavljenih na Net.hr-u.

Maj Gašparac

Maj je tjedan otvorio razgovorom s Igorom Pamićem. Bivši napadač Modrih jasno je objasnio našem novinaru kako je došlo do poraza protiv Vikinga i što Dinamo mora popraviti. Nakon toga se Maj bacio na drugog našeg velikana i s Draženom Besekom komentirao Hajdukov plasman u Europu nakon 16 godina, ali i poraz Rijeke. Pričao je Maj i s Antom Ivkovićem, koji je komentirao veliki uspjeh svog bivšeg kluba, ali i sa Zoranom Vulićem, koji se prisjetio 1995. i njegove utakmice s Ajaxom.

Silvijo Maksan

Naš Silvijo tjedan je započeo otkrićem kako Željko Kopić preuzima Wieczystu Kraków. Nakon toga je u Net.hr-ovom serijalu "Karijera nakon karijere" razgovarao s Leonom Benkom, koji mu je otkrio čime se danas bavi, prije nego li je najavio utakmicu Dinama i Vikinga, da bi nakon nje Silvijo razgovarao s Robertom Špeharom i Ilijom Lončarevićem, koji su otkrili razloge poraza.

Poslije Dinama Silvijo se okrenuo Rijeci, čiji je poraz protiv Midtjyllanda komentirao Dragan Skočić, da bi Daniel Šarić analizirao Dinamov ždrijeb u Europskoj ligi.

Nakon toga se Silvijo bacio na svijet boksa, gdje mu je Hrvoje Sep otkrio što zamjera Filipu Hrgoviću, ali i s Lukom Plantićem, koji je našem Silviju otkrio viđenja uoči svog meča karijere. U "Maksanovom korneru" Silvijo je ugostio proslavljenog trenera Tomu Kadića, koji je analizirao mečeve Plantića i Hrgovića, ali i Dinu Kovača, koji je najavio Socca Svjetsko prvenstvo.

Uz sve to, Silvijo je stigao odraditi i novi podcast Net.hr-a "TOTalna analiza", u kojemu je s poznatim hrvatskim stručnjakom Marijom Totom najavio 5. kolo SHNL-a.

Tonko Medvedec

Tonko je tjedan započeo sa Zoranom Vulićem, koji mu je uoči utakmice u kojoj je Hajduk izborio europski plasman nakon 16 godina otkrio što 'Bili' trebaju napraviti za prolaz.

Nakon toga se Tonko posvetio boksu i donio vam tekstualni prijenos uživo spektakla u kojem je Filip Hrgović postao svjetski teškaški prvak. Nakon te povijesne pobjede Tonko je razgovarao sa Stjepanom Božićem, koji je našem novinaru otkrio svoja viđenja borbe.

Osim toga Tonko je s kolegom Jakovom Sedlarom otkrio kako država ne predviđa novčanu nagradu  za Hrgovićev uspjeh, no nakon toga uslijedio je obrat i Ministarstvo se oglasilo kako će ipak osigurati sredstva za njegov povijesni uspjeh.

Roko Silov

Roko je pak tijekom tjedna razgovarao s Franciscom Croatom Barriom, koji je najavio veliki FNC 33 koji će se 12. rujna održati u zagrebačkoj Areni.

Ako Ste Propustili
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