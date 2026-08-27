Legenda Hajduka pred utakmicu godine: 'Samo je jedan nezamjenjiv, jasno je o kome govorim'

Pred hrvatskim nogometom velika je europska večer. Rijeci je protiv Midtjyllanda potreban veliki preokret kako bi izborila europsku jesen, dok ozbiljan ispit očekuje i Hajduk.

Splitska momčad u uzvratu play-offa Konferencijske lige gostuje kod poljskog Rakówa. U prvoj utakmici na Poljudu Hajduk je dugo imao prednost, ali su Poljaci pogotkom u sudačkoj nadoknadi izjednačili na 2:2 i vratili dvoboj na početak.

Uoči susreta razgovarali smo sa Zoranom Vulićem, legendom Hajduka, dugogodišnjim trenerom i jednom od istaknutih osoba u povijesti splitskog kluba. Vulić je za Net.hr najavio uzvrat u Poljskoj, izdvojio ključne stvari u Hajdukovoj igri i procijenio koliko momčad može napraviti u Konferencijskoj ligi.

'Mislim da Hajduk sada ima veliku priliku. Još jednom ponavljam, nikoga nećemo podcijeniti ni omalovažavati, ali Raków je momčad koju Hajduk može i mora proći.' - Zoran Vulić uoči Hajduk - Rakow

Hajduk je prošlog tjedna nespretno primio pogodak u samoj završnici. Kako gledate na uzvratnu utakmicu? Je li taj rezultat momčadi stavio „vodu u uši“ ili povratak na početnih 0:0 može biti dodatan motiv da još snažnije krene po prolazak?

„Ne mislim da je 2:2 loš rezultat. Prethodne utakmice u kojima smo imali pozitivan rezultat nisu pokazale da je to nužno bilo dobro. Protiv Pafosa vidjeli smo kako je završilo. Prema tome, možda će nam ovaj neriješen rezultat donijeti sreću.

Možda ćemo baš zbog tog rezultata igrati pametnije, biti veći mangupi i odvesti utakmicu na svoju stranu. Moramo što više imati loptu u svojim nogama i igrati na protivničkoj polovici. Ako u tome uspijemo, mislim da će doći i rezultat.“

Tekstualni prijenos utakmice Rakow - Hajduk pratite putem portala Net.hr

Kada pogledamo početak sezone, Hajduk djeluje bolje i čvršće, ne samo u prvenstvu nego i u europskim kvalifikacijama. Što je najveća snaga ove momčadi u odnosu na ono što smo gledali prethodnih sezona?

„Hajduk je ove sezone malo toga izgubio. Manje-više, većina igrača iz prošle sezone ostala je u momčadi. Ne možemo zaboraviti da smo izgubili Almenu koji je bio na posudbi, kao i Rebića. To su ipak igrači koji imaju težinu i kvalitetu, ali doveli smo neke nove, mlade igrače. Treba vjerovati.

Moramo ipak reći da u gostima, barem rezultatski, ne igramo onako kako bismo trebali. Vidjeli smo to u Europi, protiv Varaždina, a možda i u utakmici protiv Gorice, u kojoj smo se također provukli kroz iglene uši.

Sada sve to moramo zaboraviti. Ovo je nova utakmica i novi dan. To je utakmica koja nosi više od svih koje je Hajduk dosad odigrao ove sezone. Mislim da imamo kvalitetu. Raków nije momčad koja ima pojedince kakve je imao Pafos, ali riječ je o dobroj i čvrstoj momčadi.

Ne smijemo ih podcijeniti, ali ih se ni u jednom trenutku ne smijemo prepasti. Bez obzira na to kako se rezultat bude kretao, mislim da Hajduk svojom kvalitetom može odvesti utakmicu na svoju stranu.“

Prošlo je deset godina od utakmice protiv Maccabija, kada je Hajduk ispao nakon izvođenja jedanaesteraca. Sada je pred nama nova i mlada momčad. Ima li ona potrebnu borbenost, želju i kvalitetu da svlada Raków, a zatim se ravnopravno nosi sa suparnicima u Konferencijskoj ligi?

„Mislim da u Konferencijskoj ligi, barem u početnoj fazi, nema mnogo zvučnih imena. Može vam doći jedna nešto jača momčad, ali vjerujem da bi to bile dobre utakmice za stjecanje iskustva, a upravo iskustva ovoj momčadi pomalo nedostaje.

Hajduk ima dosta kvalitetnih mladih igrača. Vidjeli smo to i protiv Osijeka, iako tu utakmicu možemo podijeliti na dva dijela – prije i nakon isključenja.

Mislim da Hajduk sada ima veliku priliku. Još jednom ponavljam, nikoga nećemo podcijeniti ni omalovažavati, ali Raków je momčad koju Hajduk može i mora proći.“

Adrion Pajaziti u prvoj je utakmici dobio crveni karton. Koliko je on važan za ovu momčad i može li Hajduk nadomjestiti njegov izostanak u uzvratu?

„Apsolutno može. On je dobar igrač, ali nije igrač bez kojega Hajduk ne može. U momčadi postoje igrači koji ga mogu nadomjestiti.

Neću spominjati imena kako me poslije ne bi prozivali, ali mislim da je u ovoj momčadi Hajduka svaki igrač nadoknadiv, osim, za mene, jednoga. Jasno je o kojem je imenu riječ.“