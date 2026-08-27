Proslavljeni igrač: 'Ne smijemo se vaditi na to. Ovo je velika pljuska i ta priča ne pije vodu'

Dinamo je propustio veliku priliku pa se Liga prvaka ove sezone neće igrati na Maksimiru. Šteta, ali tako je, kako je. Zagrepčani su imali povoljan put prema elitnom natjecanju.

Sportski i financijski debakl'

Preko Thuna, Kauno Žalgirisa i Vikinga mogli su, pa i morali, izboriti plasman, ali u tome ipak nisu uspjeli. Predsjednik Dinama Zvonimir Boban i njegovi suradnici sada će se morati zadovoljiti Europskom ligom, natjecanjem u kojem bi Plavi trebali biti znatno konkurentniji i imati realne izglede za prolazak u nokaut-fazu. Boli što je, osim igranja utakmica s elitom, Dinamo izgubio i značajnu financijsku injekciju. Više o tome čitajte - OVDJE.

Utakmica se izgubila na Maksimiru, to je kristalno jasno, to je činjenica i rezime svega. Robert Špehar.

Proslavljeni bivši nogometaš, danas trener ŽNK Osijek Robert Špehar, dao je opsežan stručni komentar za portal Net.hr secirao je razloge bolnog poraza, ustvrdivši kako je riječ o sportskom i financijskom debaklu koji služi kao velika opomena za cijeli hrvatski klupski nogomet.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Kako komentirate to da se Dinamo nije plasirao u glavnu fazu Lige prvaka?

"Dinamo me razočarao, moram biti iskren i to reći, ali je prije svega razočarao samog sebe i svoje navijače. Svi smo očekivali, s obzirom na ime i renome koji Dinamo ima u Europi i europskom nogometu, da će se proći i ući u glavnu fazu Ligu prvaka, očekivali smo puno više od Dinama. Međutim, očito je realnost sasvim, sasvim drugačija. Kad se sve zbroji i oduzme, mislim da je to jedan prije svega sportski, a poslije toga i financijski debakl Dinama. Ne samo za klub, nego za hrvatski nogomet u cjelini i za SHNL, ovo je jedna velika pljuska. Što drugo reći kad u dvije utakmice vodiš dva puta, u prvoj 2-0 i u drugoj 0-1, a suparnik te do kraja utakmice nadigra, nadrči i pobjedi u drugoj, a u prvoj odigra 2-2 u gostima. Nema se tu što, možemo jedino čestitati suparniku, slavili su u drugoj utakmici 3-1, ukupno 5-3", priča Robert Špehar.

Financijski aspekt poraza je, prema njemu, jednako bolan:

"Velik je to udarac. Dinamo je trebao zaraditi ulaskom u glavnu fazu Lige prvaka 27.5 milijuna eura, na toliko bi se popeo zajamčeni minimum. Drugim riječima, neuspjeh Dinama samo je na zajamčenim prihodima koštao 12.9 milijuna eura. To je za jedan budžet bilo kojeg kluba u Hrvatskoj, pa sigurno i Dinama, jedan veliki, veliki financijski minus koji će se osjetiti. To je ogroman gubitak, stvarno velik, ali dobro je to što Dinamo nastavlja svoju europsku ovosezonsku avanturu u Europskoj ligi. Nadamo se da će Dinamo u EL odigrati važnu ulogu. Netko će reći, naravno, s obzirom na kvalitetu i na ono što su prezentirali protiv Vikinga i ovog ljeta u kvalifikacijama za Ligu prvaka, da je bolje da igraju Europsku ligu, da nemaju što tražiti u Ligi prvaka. Dinamo u uzvratnoj playoff utakmici protiv Vikinga nije zaslužio pobjedu i prolaz, nije to bilo dobro. Bez obzira što se povelo 1-0, nije to djelovalo da se vidi da je Dinamo taj, a jednostavno Viking je pokazao da je kompaktan, čvršći, trkački nadmoćniji od Dinama, što malo žalosti u tome svemu. Viking je individualno pokazao kvalitetu. Evo, kad sad pričam o individualnosti, moram istaknuti našeg Hrvata Tripića koji je u obje utakmice pokazao jednu klasu, klasu koja bi čak dobro došla i Dinamu. Ne znam uopće gdje se taj igrač dosad krio. Zoran Tripić pokazuje jednu moć, tehničku, taktičku i trkačku, kao vođa momčadi Vikinga. Viking ima lijep stadion, pristojne navijače i kad podvućemo crtu 180 minuta utakmice Dinama i Vikinga, moramo priznati da je Viking bio bolji i da je Viking zaslužio prolazak u glavnu fazu Lige prvaka, što je za njihov klub najveći uspjeh u povijesti".

Ključ poraza leži u Maksimiru

Iako se mnogo raspravljalo o uzvratnoj utakmici i specifičnim uvjetima u Norveškoj kao što je igranje na umjetnoj travi koja tradicionalno ne leži hrvatskim klubovima, Špehar je uvjeren da uzroke ne treba tražiti u uzvratu niti u umjetnoj travi, već isključivo u prvoj utakmici na domaćem terenu.

"Ne smijemo se vaditi na umjetnu travu. Osobno, umjetnu travu ne volim i ne bi je dozvolio da se na njoj igraju utakmice, ali vidi se da je to jedna vrhunska umjetna trava. Nije neka druga klasa. Dinamo je već igrao protiv Thuna na umjetnoj travi i sigurno su ovog tjedna neke treninge odradili na umjetnoj travi. Naravno da je prednost Vikinga bila umjetna trava jer na takvom terenu treniraju i igraju stalno, ali Bože moj, imali smo mi prvih 90 minuta na pravoj travi, pa nismo mogli dobiti Viking. Ta priča o umjetnoj travi ne pije vodu. Utakmica se izgubila na Maksimiru, to je kristalno jasno, to je činjenica i rezime svega. Ne na umjetnoj travi, nego su utakmicu izgubili na Maksimiru kod vodstva 2-0. Tu je sve otišlo krivo. Imao si protivnika drogiranog u kutu, samo što ne baci ručnik za predaju. Gotov je bio. I što se dogodi? Nisi ga bio u stanju dotući. Umjesto da završiš priču, ti si mu dopustio da se vrati u život, dopustio si mu da shvati da može igrati protiv Dinama. Napunio si ga samopouzdanjem na utakmici u Maksimiru i to ti se onda vratilo u uzvratu. Realno i Thun se prosao sretno i spretno na produzetke…Da nije dobio crveni…thunov..nebi dinamo to preokrenio. Kad se sve uzme u obzir, Dinamo nije zaslužio Ligu prvaka, ali ne treba očajavati. Dinamo nastavlja u Europskoj ligi i to može biti jedna lijepa priča. Nadam se uspjehu Dinama u EL".

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Je li ovo realnost hrvatskog klupskog nogometa u Europi? Dinamo nije izborio glavnu fazu Lige prvaka, Hajduk nije izborio glavnu fazu Europske lige i pitanje je hoće li izboriti Konferencijsku ligu, isto kao i Rijeka.

"Naravno da je realnost, teren je uvijek realnost. Vidjet ćemo u četvrtak kako će proći Hajduk i Rijeka. Svi se nadamo da će proći i Rijeka i Hajduk, iako će biti teško. Ako se, ne daj Bože, dogodi da i Hajduk i Rijeka ispadnu, e to će onda biti debakl hrvatskog nogometa. Dinamo ostaje u Europskoj ligi i činjenica je da je Liga prvaka ostala san za naš nogomet. U nekoj proširenoj verziji, gdje je dosta klubova ušlo po prvi put u povijesti u Ligu prvaka, a nekad je to bilo puno teže, opet nismo ušli. Ovo je bila lakša verzija kvalifikacija za Ligu prvaka i mi u toj lakšoj verziji nismo uspjeli. Znate, kad se izvukao ovaj suparnik, kad se izvukao Viking, skoro nitko za njega nije ni čuo. U neku ruku je vladala sreća, trljale su se zadovoljno ruke, od zadovoljstva. Jednostavno, Dinamo je mogao izvući puno težeg i ozbiljnijeg suparnika iz puno ozbiljnije lige. Ne podcjenjujem uistinu norvešku ligu, ali mislim da nije sigurno u rangu Liga petice", tvrdi Robert Špehar i nastavlja u jednom dahu:

"Nitko u Dinamu kad su izvukli Viking, niti u najcrnjim snovima, nije razmišljao i ispadanju. Ovaj poraz je pokazatelj. Očigledno je da u toj norveškoj ligi oni imaju jači intenzitet utakmica nego što ima Dinamo u Hrvatskoj, kao i poticaj. I naravno da iz te naše Hrvatske nogometne lige jednostavno Dinamo može prohodati ligu i bit će prvak, to nije sporno. Ali onda dođe Europa i vidi se razlika. Prevelika je razlika u SHNL-u između prvih pet i ostatka liga. Više je nego jasno da klubovi iz donjeg dijela SHNL-a svake godine nazaduju, sve su slabije kvalitete nego prije. Umjesto da se ide prema naprijed, ide se prema nazad. Kad Dinamo igra protiv klubova iz donjeg ranga SHNL-a, ti klubovi, neki, nemaju niti svoj stadion niti navijače i to je poražavajuća činjenica. U Norveškoj se igra intenzivniji nogomet nego u Hrvatskoj. Činjenica je i ta da austrijska liga, azerbejdžanska liga, imaju svoje predstavnike u Ligi prvaka. Vidimo kakav je uspjeh ostvario Sabah iz Azerbejdžana kojeg vodi Dambrauskas. Hrvatski nogomet nema predstavnika u Ligi prvaka".

Da nismo mi svi, ne kažemo Dinamo, igrači, trener, struka, ali javnost u Hrvatskoj, podcijenili Viking?

"Moguće da se podcijenio Viking, naravno ne javno, ali podsvjesno sigurno da jesmo", zaključio je Robert Špehar.