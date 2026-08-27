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LUKAVO ZAOBIŠLA OSIGURANJE /

Sigurnosna zagonetka u parlamentu: Nikome nije jasno kako je ona prošla osiguranje

Sigurnosna zagonetka u parlamentu: Nikome nije jasno kako je ona prošla osiguranje
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Foto: George Freeman FRSA MP/X

Životinja je u međuvremenu odvedena u obližnji javni park Victoria Tower

27.8.2026.
8:45
Dunja Stanković
George Freeman FRSA MP/X
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Kako je jedna lisica uspjela nadmudriti osiguranje i pronaći put do ureda zastupnika britanskog parlamenta na četvrtom katu u Westminsteru, nepoznanica je koju tamošnje osiguranje danima ne može dokučiti. 

Četveronožni krzneni posjetitelj otkriven je početkom tjedna u uredu Georgea Freemana konzervativnog zastupnika u zgradi Portcullis nasuprot Westminsterske palače u Londonu. 

Da bi došla do njegovog ureda, životinja se morala prošuljati pored osiguranja, popeti se stepenicama do četvrtog kata i pritom proći pravi labirint soba i hodnika, prenosi BBC. 

Fotografiju neočekivanog posjetitelja podijelio je sam Freeman koji je pohvalio predanost lisice na tom jutarnjem putovanju. 

Skrivala se u ormaru s priborom

Životinju je ormaru s priborom otkrio Freemanov asistent i to 45 minuta nakon što je došao na posao i vodio timski sastanak u kabinetu. Potpuni je misterij kako je životinja tamo završila. 

Nakon prvotnog šoka, lisici je dao vode, a onda ju je tim za suzbijanje štetočina Parlamenta otpratio iz sobe. Životinja je u međuvremenu odvedena u obližnji javni park Victoria Tower. 

"London je pun lisica, a povremeno ih vidite i na kompleksu Parlamenta. Ali u uredu na četvrtom katu i to u ormaru s priborom - e to se prvi put dogodilo", poručio je Freeman. 

Zastupnik, koji je prethodno kritizirao zabranu lova na lisice i čiji je djed bio lovac, ne vjeruje da je lisica imala skrivene motive. Ipak, Freeman je posumnjao da se životinja u zgradu ušla tijekom vikenda zajedno i po hodnicima pratila osoblje koje je čistilo prostorije. 

Vjeruje se da u Londonu ima oko 10.000 lisica, a često ih se može vidjeti kako noću lutaju ulicama glavnog grada i kopaju po kantama za smeće u potrazi za hranom. 

LisicaLondonVelika BritanijaZastupnikParlament
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