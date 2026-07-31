Zatočio lisicu i snimao kako je njegov pas ubija: Pogledajte što su mu pronašli u kući

Sisačko-moslavačka policija u petak je kazneno prijavila muškarca (72) iz petrinjskog područja zbog sumnje da je počinio kazneno djelo Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari te kazneno djelo Ubijanje ili mučenje životinja.

Osnovano se sumnja da je 72-godišnjak tijekom ovog mjeseca uhvatio i zatvorio lisicu, na koju je u više navrata huškao svoja dva psa.

Jedan od njih životinju je i usmrtio, a muškarac je sve to snimio i objavio na društvenim mrežama.

Ovo su mu našli u kući

Na temelju naloga suda, policija mu je pretražila dom i druge prostorije koje koristi. Tom su prilikom pronašli te oduzeli pet ručnih bombi, jednu pješačku minu, četiri upaljača pješačke mine, tri detonatorske kapisle, jednu topničku granatu te sedam metara sporogorećeg štapina koje je neovlašteno posjedovao.

Foto: PU sisačko-moslavačka

Muškarac je kazneno prijavljen i predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave sisačko-moslavačke.