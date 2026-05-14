Ovo je posljednji spašeni pas iz kuće užasa na Učki: Policija uhitila partnericu poginulog muškarca

Opatijska policija provela je kriminalističko istraživanje nad 76-godišnjom hrvatskom državljankom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela "Ubijanje ili mučenje životinja", objavila je PU primorsko-goranska.

Riječ je o osobi za koju je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno kako je u proteklih deset godina, zajedno s izvanbračnim partnerom i nedavno poginulim hrvatskim državljaninom, prvo na području Kostrene, a potom na imanju na Učki držala oko 80 pasa i mački bez odgovarajuće skrbi, ishrane i veterinarske pomoći. Takvim postupanjem životinjama je nanesena fizička bol, patnja, ozljede i strah.

Naime, policija je prije tri dana zaprimila dojavu veterinarskih djelatnika koji su oduzeli više od 47 pasa te šest mačaka s imanja na Učki koji su potom zbrinuti u skloništu za napuštene životinje. Na imanju je pronađeno i dosta lešina životinja za koje se pretpostavlja da su uginule zbog neadekvatne skrbi, odnosno neishranjenosti.

'Nije se mogao kretati'

Zbog osnovane sumnje u počinjenje navedenog kaznenog djela, protiv 76-godišnjakinje je po završetku istraživanja podnesena kaznena prijava mjerodavnom državnom odvjetništvu i predana je pritvorskom nadzorniku.

Na Facebook stranici VET Centar Crikvenica objavljena je fotografija posljednjeg spašenog psa iz kuće na Učki.

"Ovaj mali dečko pronađen je na Veloj Učki, a iz kuće je iznesen posljednji, jer se nije mogao kretati. Iscrpljen, slab i tih. Toliko tih da nije niti trepnuo dok smo mu obrađivali dekubitusne rane, vadili krv i davali infuziju. Samo nas je gledao tim malenim okicama.

I znate što je najteže nakon svega toga dana? Ovaj pogled koji ostane s nama dugo nakon što smo otišli svojim kućama.

Nakon obrade smješten je na privremeni smještaj gdje ima potpunu pažnju, mir, topli krevetić i sve blagodati doma punog ljubavi.

Svakim danom je sve jači. Već je počeo polako ustajati na svoje nogice prilikom obavljanja nužde, što prije nije mogao.

Nadamo se da će uskoro zablistati onako kako svaki pas zaslužuje", stoji u objavi.